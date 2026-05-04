Alexandra Căpitănescu a plecat alături de echipa ei spre Viena pentru Eurovision 2026: „Emoții constructive, curaj și mult entuziasm”

Alexandra Căpitănescu a plecat duminică, 3 mai, împreună cu echipa ei spre Viena, acolo unde se desfășoară Eurovision 2026. Anul acesta, România revine în concurs după doi ani de pauză. În perioada 12–16 mai vor avea loc semifinalele și finala ediției din acest an.

Alexandra Căpitănescu, la Viena pentru Eurovision 2026

Delegația României a plecat la Viena pentru Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România pe scena internațională a competiției muzicale, intră în concurs pe 14 mai, în semifinala a doua. Semifinalele și finala Eurovision 2026 vor fi transmise în direct pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai, ora 22:00.

Înainte de îmbarcare, reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a susținut o conferință de presă la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și s-a întâlnit cu fanii veniți să conducă delegația la plecarea spre Viena. Artista va urca pe scena Eurovision alături de colegii săi de trupă, Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă, cu piesa „Choke Me”, câștigătoare a finalei Selecției Naționale din 4 martie 2026.

„Momentul mult așteptat a sosit. După luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai, suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. Pornim cu determinare, emoții constructive, curaj și mult entuziasm către cea mai mare scenă muzicală din Europa. „Choke Me” este mai mult decât o piesă – este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună și șansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toți românii, atât prin prestația noastră, cât și prin revenirea pe scena Eurovision. Abia așteptăm să ajungem la Viena, să începem repetițiile oficiale, să ne reîntâlnim cu ceilalți concurenți și să trăim din plin această experiență unică. Le mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături în aceste luni și care au contribuit la visul nostru – acela de a readuce România în competiție cu forță și încredere. Dacă și voi credeți în noi, nu uitați să ne votați în a doua semifinală, pe 14 mai, prin SMS sau online, folosind codul „03”. Vă mulțumim!”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Smaranda Vornicu, șefa delegației României la Eurovision și producătoare de proiecte speciale la TVR, a transmis un mesaj despre momentul pe care îl va avea țara noastră în competiția muzicală. 

„Intrăm în etapa decisivă a acestui proiect important nu doar pentru artiști sau pentru televiziunea publică, ci pentru întreaga Românie. Am ajuns în punctul în care totul se întâlnește – conceptul artistic, execuția tehnică și emoția live. Avem un staging complex, un concept care pune în valoare mesajul piesei și vocea Alexandrei, susținute de o echipă de excepție, care – prin talent, determinare și efort susținut – întruchipează spiritul creativ românesc. Ne dorim un moment care să reprezinte țara noastră cu forță și coerență pe scena acestui concurs, cu un public global de sute de milioane. Vrem să onorăm astfel dubla aniversare din acest an – 70 de ani de Eurovision și 70 de ani pe care TVR îi împlinește la finalul lui 2026”, a declarat Smaranda Vornicu.

Iuliana Marciuc, responsabilă de proiect, a reamintit parcursul Selecției Naționale din acest an:

„Anul trecut, chiar în preajma sărbătorii Crăciunului, am primit cel mai frumos cadou și, totodată, cea mai grea provocare pentru un producător TV: Selecția Națională Eurovision. Am cooptat rapid alături de mine o echipă de oameni valoroși, profesioniști pe care Televiziunea Română îi are. În martie, am realizat împreună un concurs plin de energie, care a reconstruit brandul Eurovision. După trei zile de preselecții live, cu interacțiune imediată, finala ne-a adus vocea care ne va reprezenta – Alexandra Căpitănescu, cu o piesă puternică și un show incendiar. Cu întregul ei proiect și echipa Universal plecăm astăzi la Viena, spre un nou început, cu un singur deziderat: vom cuceri publicul din toată Europa și juriile internaționale și ne vom întoarce în țară mândri că suntem români. Povestea continuă.”

Victor Rebenciuc, Head of Media al delegației, a lansat, la rândul său, un îndemn la susținere:

„După două luni de pregătire intensă, suntem gata de plecarea spre Viena. Urmează două săptămâni pline, cu repetiții, probe, concerte și evenimente, iar primul contact cu scena va avea loc luni, 4 mai. Mă bucur că am avut alături o echipă determinată să readucă România în top. Această perioadă a însemnat dezvoltare și consolidare, iar Alexandra a demonstrat consecvență, adaptabilitate și o viziune artistică clară. Participarea la Eurovision este un moment important în evoluția sa. Mulțumesc echipei din delegație, TVR, Universal Music, tuturor celor implicați și publicului pentru sprijinul acordat Alexandrei, lui Bogdan, Matei, Luca și Thomas. Publicul îi poate susține în a doua semifinală, pe 14 mai, de la ora 22:00, votând „03” prin SMS sau online. Hai, România!”

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22:00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

România va fi prezentă pe scenă în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, alături de Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Cehia, Luxemburg, Elveția, Albania, Australia, Cipru, Danemarca, Letonia, Malta, Norvegia și Ucraina. În ceea ce privește prima semifinală, vor concura Croația, Finlanda, Georgia, Grecia, Portugalia, Moldova, Suedia, Belgia, Estonia, Israel, Lituania, Muntenegru, Polonia, San Marino și Serbia.

