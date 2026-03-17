Alexandra Căpitănescu, primele declarații despre criticile privind piesa ei de la Eurovision 2026. S-a cerut descalificarea melodiei din concurs: „Am o responsabilitate”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alexandra Căpitănescu a făcut primele declarații despre criticile aduse la adresa piesa ei, „Choke Me”, de la Eurovision 2026, și după ce s-a cerut descalificarea melodiei.

Alexandra Căpitănescu, după ce s-a cerut descalificarea piesei ei de la Eurovision

Un articol de pe The Guardian relatează faptul că piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, a fost catalogată periculoasă, dar și iresponsabilă, pentru că pare să glorifice strangularea sexuală, o practică extrem de periculoasă care poate duce la leziuni cerebrale și deces. Aceeași sursă transmite că activiștii care luptă împotriva violenței sexuale susțin că piesa „se joacă cu viața tinerelor femei”, fiind repetată expresia „choke me”, adică „strangulează-mă”, de 30 de ori pe parcursul melodiei care durează trei minute.

The Guardian mai spune că Clare McGlynn, care este profesoară de drept la Universitatea Durham și autoarea cărții Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back, a declarat că mesajul sexualizat repetat de tipul „strânge-mă” denotă „o lipsă de respect alarmantă pentru sănătatea și bunăstarea tinerelor femei.”

„Piesa – și alegerea ei de către România/Eurovision și promovarea de către aceste organizații – reprezintă o normalizare nechibzuită a unei practici periculoase. Se joacă cu viața tinerelor femei. Dovezile medicale care apar arată că strangularea sexuală frecventă provoacă leziuni cerebrale tinerelor femei”, a declarat Clare McGlynn.

În timp ce unii fani ai concursului Eurovision cer descalificarea piesei Choke Me, alții vor modificarea versurilor.

În contextul acesta, Alexandra Căpitănescu a reacționat într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, susținând că versurile reprezintă o metaforă.

„Am văzut reacțiile din jurul piesei „Choke Me” și vreau să spun ce înseamnă această melodie pentru mine. Respect fiecare opinie, dar cred profund și în libertatea de a exprima emoții complexe prin artă. Am o responsabilitate față de fanii care îmi ascultă muzica, vin la concertele mele sau mă urmăresc pe rețelele de socializare. „Choke Me” este o metaforă despre presiunea pe care uneori ne-o punem singuri asupra noastră. Vorbește despre temeri interioare, îndoială de sine și sentimentul de a fi sufocat emoțional de propriile așteptări. Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual. Ca autoare de cântece folosesc adesea simboluri pentru a da formă unor sentimente care sunt greu de explicat direct. Această piesă vorbește despre greutatea unor lupte emoționale și despre drumul parcurs pentru a-ți recâștiga vocea și autonomia. Muzica este modul prin care eu procesez emoțiile complicate pe care le am și încerc să-mi înțeleg lumea interioară. Când încetez să mai pun presiune pe mine, îmi ating potențialul maxim. Versurile sunt despre recâștigarea controlului asupra anxietății și a emoțiilor care te sufocă. Sunt recunoscătoare tuturor celor care îmi ascultă muzica și interacționează cu ea cu bună-credință. Vă mulțumesc că ascultați.”

Alexandra Căpitănescu, aleasă să reprezinte România la Eurovision 2026

Pe data de 4 martie, a avut loc finala Selecției Naționale Eurovision 2026. În cadrul ei, Alexandra Căpitănescu a fost desemnată câștigătoarea, iar ea va reprezenta România pe scena internațională a competiției muzicale, care anul acesta se va desfășura la Viena. Anul acesta, România revine în concurs după doi ani de pauză.

Dintre cei 12 concurenți ajunși în finala Selecției Naționale Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a fost cea care a cucerit juriul și l-a convins că merită să fie cea care va reprezenta România pe scena internațională a concursurului muzical. Artista a interpretat pe scenă piesa „Choke Me.”

Eurovision 2026 se va desfășura la Viena, iar semifinalele vor avea loc pe 12 şi 14 mai și finala pe 16 mai. România va fi prezentă pe scenă în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, alături de Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Cehia, Luxemburg, Elveția, Albania, Australia, Cipru, Danemarca, Letonia, Malta, Norvegia și Ucraina. În ceea ce privește prima semifinală, vor concura Croația, Finlanda, Georgia, Grecia, Portugalia, Moldova, Suedia, Belgia, Estonia, Israel, Lituania, Muntenegru, Polonia, San Marino și Serbia.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și a urmat cursurile Facultății de Fizică din București. De mică a fost pasionată de muzică, iar de la vârsta de 10 ani a început să meargă la lecții de canto.

În 2023, a fost desemnată câștigătoarea show-ului de talente Vocea României și l-a avut ca antrenor pe Tudor Chirilă. După această recunoaștere, a lansat în 2024 primul ei EP, numit „Căpitanu”, care conține cinci pese compuse de artistă. În februarie 2025 a lansat piesa Fluturi În Stomac în colaborare cu trupa Vama.

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro