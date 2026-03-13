Andreea Bălan, în mijlocul unei controverse după finala Eurovision România 2026. Ce acuzații îi aduc membrii trupei HVNDS și cum se apără cântăreața

Finala Eurovision România 2026, care a avut loc pe 4 martie, nu a fost lipsită de controverse. Iar controversele continuă și acum.

HVNDS, acuzații la adresa Andreei Bălan

Andreea Bălan a făcut parte din juriul Eurovision România 2026, iar acum membrii trupei HVNDS, care au obținut locul doi la Selecția Națională, o acuză pe artistă că nu și-ar fi făcut treaba de jurat așa cum trebuie. Potrivit solistului trupei, Iustin, Andreea Bălan ar fi părăsit sala în timp ce ei cântau pentru a discuta cu alte persoane, revenind abia la finalul piesei.

„Avem toate șansele să bubuim dacă nu o să mai fie Andreea Bălan.(…) Crezi că și în alte momente importante în care trebuia să stea să jurizeze o să stea afară la pauză de vorba cu alți oameni? O să se vadă pe filmări cum intră la sfârșitul piesei… nu este din culise, era în timpul finalei. Avem filmări cum a venit în mijlocul piesei, iar în timp ce noi cântam, ea vorbea cu cineva pe care noi îl cunoaștem”, a declarat trupa HVNDS în cadrul unei emisiuni radio.

Cum răspunde Andreea Bălan acestor acuzații

Într-o reacție postată pe rețelele de socializare, Andreea Bălan a dezvăluit că trupa HVNDS a primit nota maximă din partea ei, în finala Eurovision România 2026, și spune că nu-și aveau loc criticile.

„Ați luat nota 10 din partea mea și comentariile voastre sunt complet răutăcioase. Eu mă pregăteam de recitalul meu greu și nu era nevoie să vă privesc deoarece știam cât de buni sunteți. Altădată să nu mai judecați fără să gândiți”, a transmis Andreea Bălan.

Cântăreața a subliniat că cei de la HVNDS sunt supărați că au obținut locul doi și nu este corect să încerce să dea vina pe ea pentru întreaga situație.

„Ba este foarte relevantă nota, pentru că dacă plecam și le dădeam 5, aveau tot dreptul să comenteze. Așa, este pură frustrare pentru că nu au câștigat și m-au găsit pe mine drept țap ispășitor”, s-a mai apărat artista.

Într-un mesaj mai amplu, Andreea Bălan a explicat situația și motivațiile sale, spunând că nu a avut intenția de a avantaja pe cineva sau de a submina prestația concurenților.

„Nu au fost glume ce ai spus, ci frustrare și răzbunare. Se vede și se simte asta. Până azi, când am postat notele mele, habar nu ai avut că ți-am dat 10 și aceste ‘glume’ sunt spuse pe credința că ți-aș fi dat 7. Angajamentul meu de recital și juriu s-a semnat când tu nici nu știai dacă vei concura la acest concurs, iar eu am gestionat foarte bine situația show-ului meu complex și nu a fost nicio problemă că am plecat pe momentul tău pe care îl știam foarte bine și care nu avea o coregrafie sau un show complex de analizat. La repetiții ai fost mai sigur pe tine decât în concurs, așa că zi merci de nota 10 oferită și lasă frustrarea că nu ai câștigat, bucură-te de locul 2. Acum o dai cu felicitări către Alexandra, dar în interior simți altceva și ai căutat un vinovat. Succes în carieră!”, a spus Andreea Bălan.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

Pe data de 4 martie, a avut loc finala Selecției Naționale Eurovision 2026. În cadrul ei, Alexandra Căpitănescu a fost desemnată câștigătoarea, iar ea va reprezenta România pe scena internațională a competiției muzicale, care anul acesta se va desfășura la Viena. Anul acesta, România revine în concurs după doi ani de pauză.

Dintre cei 12 concurenți ajunși în finala Selecției Naționale Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a fost cea care a cucerit juriul și l-a convins că merită să fie cea care va reprezenta România pe scena internațională a concursurului muzical. Artista a interpretat pe scenă piesa „Choke Me.”

„Piesa este un dialog: între propria persoană și vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne țin blocați în trecut, ne țin ancorați în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine și transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar așa ajungem la adevăratul nostru potențial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potențialul nostru”, a spus Alexandra Căpitănescu despre piesa ei, „Choke Me”, potrivit eurovisionromania.ro.

