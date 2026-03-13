Andreea Bălan, în mijlocul unei controverse după finala Eurovision România 2026. Ce acuzații îi aduc membrii trupei HVNDS și cum se apără cântăreața

Membrii trupei HVNDS fac acuzații la adresa Andreei Bălan după finala Eurovision România.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 13.03.2026, 09:00,  de  Andreea Ilie
Andreea Bălan, în mijlocul unei controverse după finala Eurovision România 2026. Ce acuzații îi aduc membrii trupei HVNDS și cum se apără cântăreața

Finala Eurovision România 2026, care a avut loc pe 4 martie, nu a fost lipsită de controverse. Iar controversele continuă și acum.

HVNDS, acuzații la adresa Andreei Bălan

Andreea Bălan a făcut parte din juriul Eurovision România 2026, iar acum membrii trupei HVNDS, care au obținut locul doi la Selecția Națională, o acuză pe artistă că nu și-ar fi făcut treaba de jurat așa cum trebuie. Potrivit solistului trupei, Iustin, Andreea Bălan ar fi părăsit sala în timp ce ei cântau pentru a discuta cu alte persoane, revenind abia la finalul piesei.

„Avem toate șansele să bubuim dacă nu o să mai fie Andreea Bălan.(…) Crezi că și în alte momente importante în care trebuia să stea să jurizeze o să stea afară la pauză de vorba cu alți oameni? O să se vadă pe filmări cum intră la sfârșitul piesei… nu este din culise, era în timpul finalei. Avem filmări cum a venit în mijlocul piesei, iar în timp ce noi cântam, ea vorbea cu cineva pe care noi îl cunoaștem”, a declarat trupa HVNDS în cadrul unei emisiuni radio.

Cum răspunde Andreea Bălan acestor acuzații

Într-o reacție postată pe rețelele de socializare, Andreea Bălan a dezvăluit că trupa HVNDS a primit nota maximă din partea ei, în finala Eurovision România 2026, și spune că nu-și aveau loc criticile.

„Ați luat nota 10 din partea mea și comentariile voastre sunt complet răutăcioase. Eu mă pregăteam de recitalul meu greu și nu era nevoie să vă privesc deoarece știam cât de buni sunteți. Altădată să nu mai judecați fără să gândiți”, a transmis Andreea Bălan.

Cântăreața a subliniat că cei de la HVNDS sunt supărați că au obținut locul doi și nu este corect să încerce să dea vina pe ea pentru întreaga situație.

„Ba este foarte relevantă nota, pentru că dacă plecam și le dădeam 5, aveau tot dreptul să comenteze. Așa, este pură frustrare pentru că nu au câștigat și m-au găsit pe mine drept țap ispășitor”, s-a mai apărat artista.

Într-un mesaj mai amplu, Andreea Bălan a explicat situația și motivațiile sale, spunând că nu a avut intenția de a avantaja pe cineva sau de a submina prestația concurenților.

„Nu au fost glume ce ai spus, ci frustrare și răzbunare. Se vede și se simte asta. Până azi, când am postat notele mele, habar nu ai avut că ți-am dat 10 și aceste ‘glume’ sunt spuse pe credința că ți-aș fi dat 7. Angajamentul meu de recital și juriu s-a semnat când tu nici nu știai dacă vei concura la acest concurs, iar eu am gestionat foarte bine situația show-ului meu complex și nu a fost nicio problemă că am plecat pe momentul tău pe care îl știam foarte bine și care nu avea o coregrafie sau un show complex de analizat. La repetiții ai fost mai sigur pe tine decât în concurs, așa că zi merci de nota 10 oferită și lasă frustrarea că nu ai câștigat, bucură-te de locul 2. Acum o dai cu felicitări către Alexandra, dar în interior simți altceva și ai căutat un vinovat. Succes în carieră!”, a spus Andreea Bălan.

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

Pe data de 4 martie, a avut loc finala Selecției Naționale Eurovision 2026. În cadrul ei, Alexandra Căpitănescu a fost desemnată câștigătoarea, iar ea va reprezenta România pe scena internațională a competiției muzicale, care anul acesta se va desfășura la Viena. Anul acesta, România revine în concurs după doi ani de pauză. 

Dintre cei 12 concurenți ajunși în finala Selecției Naționale Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a fost cea care a cucerit juriul și l-a convins că merită să fie cea care va reprezenta România pe scena internațională a concursurului muzical. Artista a interpretat pe scenă piesa „Choke Me.”

„Piesa este un dialog: între propria persoană și vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne țin blocați în trecut, ne țin ancorați în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine și transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar așa ajungem la adevăratul nostru potențial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potențialul nostru”, a spus Alexandra Căpitănescu despre piesa ei, „Choke Me”, potrivit eurovisionromania.ro.

Citește și:
Succes pe plan internațional pentru serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN'. Ce s-a aflat despre producția ce poartă semnătura Ruxandrei Ion

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Ilona Brezoianu, pe scenă alături de Florin Ristei la concertul artistului. Cum a fost pentru actriță această experiență: "Aș veni oricând"
People
Ilona Brezoianu, pe scenă alături de Florin Ristei la concertul artistului. Cum a fost pentru actriță această experiență: "Aș veni oricând"
Celebrități și ținute spectaculoase la prezentarea Valentino pentru toamnă-iarnă 2026
People
Celebrități și ținute spectaculoase la prezentarea Valentino pentru toamnă-iarnă 2026
Radu Vâlcan, dezvăluiri despre noul sezon Insula Iubirii, chiar de pe platourile de filmare. De ce Adela Popescu nu îl va vizita anul acesta în Thailanda
People
Radu Vâlcan, dezvăluiri despre noul sezon Insula Iubirii, chiar de pe platourile de filmare. De ce Adela Popescu nu îl va vizita anul acesta în Thailanda
Kat Graham a devenit mamă. Actrița din The Vampire Diaries a dezvăluit primele imagini cu bebelușul ei
People
Kat Graham a devenit mamă. Actrița din The Vampire Diaries a dezvăluit primele imagini cu bebelușul ei
Harrison Ford, în vârstă de 83 de ani, dezvăluire rară despre viața sa intimă. Actorul a surprins pe toată lumea
People
Harrison Ford, în vârstă de 83 de ani, dezvăluire rară despre viața sa intimă. Actorul a surprins pe toată lumea
Alexia Eram și partenerul ei, surprinși într-o ipostază neașteptată în public
People
Alexia Eram și partenerul ei, surprinși într-o ipostază neașteptată în public
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Gabriela Cristea a slăbit 30 kilograme. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum
Nicu Grigore, apariție la TV după revenirea de la Survivor. Câte kilograme a slăbit în Republica Dominicană și cum se simte acum
Ilona Brezoianu și Florin Ristei, dialog savuros pe scena Sălii Palatului: „Uite, am concert!”. Ce au cântat împreună
Ilona Brezoianu și Florin Ristei, dialog savuros pe scena Sălii Palatului: „Uite, am concert!”. Ce au cântat împreună
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Toți fumătorii din România trebuie să știe! O nouă lege va intra în vigoare
Toți fumătorii din România trebuie să știe! O nouă lege va intra în vigoare
Mugurel Vrabete de la Holograf avea un fiu secret, dintr-o relație extraconjugală, și a trecut prin 3 căsnicii. Ce s-a mai aflat acum, după moartea lui, despre viața tumultuoasă a artistului
Mugurel Vrabete de la Holograf avea un fiu secret, dintr-o relație extraconjugală, și a trecut prin 3 căsnicii. Ce s-a mai aflat acum, după moartea lui, despre viața tumultuoasă a artistului
catine.ro
Celebritățile care au criticat Premiile Oscar de-a lungul timpului. Ce nemulțumiri au avut vedetele de la Hollywood
Celebritățile care au criticat Premiile Oscar de-a lungul timpului. Ce nemulțumiri au avut vedetele de la Hollywood
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Sarcina lui Kate Middleton cu Prințul George a fost inițial ținută secretă. Care a fost motivul unei asemenea decizii
Kylie Jenner a pozat nud pentru Vanity Fair. Vedeta și-a acoperit trupul cu o fundă supradimensionată
Kylie Jenner a pozat nud pentru Vanity Fair. Vedeta și-a acoperit trupul cu o fundă supradimensionată
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Mai multe din people
Lecția impresionantă primită de Dana Rogoz de la Nadia Comăneci: "Răspunsul ei a fost excelent"
Lecția impresionantă primită de Dana Rogoz de la Nadia Comăneci: "Răspunsul ei a fost excelent"
People

Dana Rogoz a dezvăluit cea mai prețioasă lecție învățată de la Nadia Comăneci.

+ Mai multe
Gina Pistol, gest adorabil pentru Josephine. Cum a reacționat prezentatoarea în fața fiicei sale
Gina Pistol, gest adorabil pentru Josephine. Cum a reacționat prezentatoarea în fața fiicei sale
People

Gina Pistol a publicat un videoclip adorabil cu fiica ei, Josephine.

+ Mai multe
Cât costă un bilet pentru a participa alături de Meghan Markle la un eveniment dedicat femeilor în Australia
Cât costă un bilet pentru a participa alături de Meghan Markle la un eveniment dedicat femeilor în Australia
People

Meghan Markle va fi invitata specială a unui eveniment organizat în Australia, unde participanții vor plăti sume considerabile.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC