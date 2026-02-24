Cine va prezenta finala Eurovision România 2026, care va avea loc pe 4 martie: „Voi aduce un plus de rafinament, emoție autentică”

Finala Eurovision România 2026 va avea loc pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026,

  de  Andreea Ilie
Cine va prezenta finala Eurovision România 2026, care va avea loc pe 4 martie: "Voi aduce un plus de rafinament, emoție autentică"

În finala Eurovision România 2026 s-au calificat 12 piese.

Cine va prezenta finala Eurovision România 2026

Finala Eurovision România 2026 va avea loc pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026, iar reprezentanții TVR au anunțat cuplul care va prezenta evenimentul mult așteptat de fani.

Evenimentul va avea loc live, iar cuplul de prezentatori este format din artista Giulia Nahmany și actorul Daniel Nuţă.

Giulia Nahmany a mai colaborat în trecut cu TVR, ea prezentând emisiunea „Transformarea”.

„Pentru mine, Eurovision este un spectacol care unește prin muzică. Simt că am fost aleasă să prezint acest show pentru că voi aduce un plus de rafinament, emoție autentică, sclipire și un aer internaţional, dar şi acea energie care creează conexiune și magnetism. Este un moment în care devenim parte din ceva mai mare decât noi, iar acum este timpul să construim împreună un show de neuitat. Mă simt profund onorată”, a declarat Giulia Nahmany.

Actorul Daniel Nuţă se declară entuziasmat de acest nou rol și curios să afle, la rândul lui, câștigătorul.

„Eurovision este unul dintre reperele esenţiale pentru muzica românească – o scenă pentru talente noi şi pentru artişti care au ceva important de spus în industria muzicală locală și europeană. Tocmai de aceea am acceptat să fac parte din acest show şi să contribui, chiar şi cu o mică parte, la un moment important pentru un artist român și pentru România, ulterior, în finala de la Viena”, a declarat Daniel Nuţă.

Ce piese s-au calificat în finala Eurovision România 2026

Iuliana Marciuc, responsabil de proiect și producător al Selecției Naționale de la TVR, a anunțat în direct duminică seara, 15 februarie, care sunt ultimii doi finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2026.

Antonio Pican, cu piesa „Humans”, și Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România. Cele două melodii au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial, la o diferență considerabilă față de celelalte trei rămase în cursa pentru calificarea în finală. Până duminică, 15 februarie, ora 19.00, publicul a putut viziona într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”.

Astfel, Antonio Pican și Wrs se alătură celorlalți 10 artiști care se calificaseră deja în finala Eurovision România 2026.

Lista artiștilor selectați de juriu include: Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) și Yguana („Happy Birthday”). Aceștia vor putea fi urmăriți în Marea Finală programată miercuri, 4 martie, în direct la TVR.

Cine face parte din juriul Eurovision pentru selecția națională 2026

Din juriul Eurovision pentru selecția națională 2026 fac parte 7 specialiști care vor desemna piesa care va reprezenta România la etapele internaționale. Aceștia sunt: artista Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, care a conceput piesa Pe-o margine de lume, interpretată de Nico & Vlad Miriţă la ediţia din 2008 a Eurovision; Marius Dia, compozitor, producător și A&R, co-fondator al Creator Records; Cristian Tarcea (Monoir), fondator al label-ului Thrace Music; Elena Popa, jurnalistă, creatoare de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band; Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, membru al East European Rock Alliance; și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music playlist manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

Juriul Eurovision pentru selecția națională își încheie activitatea pe 4 martie, ziua Finalei, când va alege reprezentantul României la Eurovision Song Contest 2026. Anul acesta, România revine în concurs după doi ani de pauză. 

România va intra în competiția internațională pe 14 mai, în a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026. Evenimentul se desfășoară sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai, iar marea finală pe 16 mai, toate organizate la Viena.

La ediția din acest an participă 35 de țări, printre care Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Ultima ediție a concursului a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Familia lui Gisele Bündchen, îngrijorată de căsătoria modelului cu Joaquim Valente: „Este o greșeală'

