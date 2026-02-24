Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului pe fondul luptei sale cu ASL

Eric Dane a murit joi, 19 februarie, vestea fiind anunțată de familia actorului.

  de  Andreea Ilie
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului pe fondul luptei sale cu ASL

Au apărut noi detalii despre dificultățile financiare cu care se confrunta Eric Dane ca urmare a luptei sale cu ALS – pe fondul reacțiilor negative legate de o campanie GoFundMe lansată în sprijinul fiicelor sale.

Campanie de strângere de fonduri pentru fiicele actorului

Moartea starului din Grey’s Anatomy, la vârsta de 53 de ani, a fost confirmată de cei apropiați printr-o declarație oferită revistei People, joi – la mai puțin de un an după ce anunțase diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică (ALS).

O campanie GoFundMe a fost creată pentru cele două fiice ale lui Dane după moartea sa, iar acum o sursă apropiată familiei regretatului actor a dezvăluit de ce au decis să continue cu strângerea de fonduri.

TMZ a relatat că Dane s-a confruntat cu facturi medicale semnificative în timpul problemelor sale de sănătate, ceea ce i-a determinat pe prieteni să creeze campania de strângere de fonduri pentru binele fiicelor sale.

Dane a fost căsătorit cu Rebecca Gayheart și împreună au două fiice adolescente, Billie, în vârstă de 15 ani, și Georgia, în vârstă de 13 ani. Deși Dane s-a despărțit de Gayheart în 2017, au păstrat o relație apropiată în timp ce și-au crescut fiicele și nu au finalizat niciodată divorțul, pe care l-au anulat complet chiar înainte ca el să dezvăluie că suferea de ALS.

Prietenii regretatului actor au organizat campania GoFundMe la scurt timp după decesul său, vineri, pentru a ajuta la susținerea fiicelor sale. Obiectivul inițial fusese stabilit la 250.000 de dolari, dar între timp a fost dublat. Donațiile au ajuns la aproximativ 425.021 de dolari la momentul publicării acestui articol.

Pagina GoFundMe creată de prieteni apropiați ai regretatului actor Eric Dane și-a majorat obiectivul la 500.000 de dolari, în timp ce unii au apărat cu fermitate inițiativa strângerii de fonduri.

Creatorul serialului Euphoria, Sam Levinson, a oferit o donație de top în valoare de 27.000 de dolari în urma morții lui Dane. Regretatul actor a interpretat personajul Cal Jacobs în seria HBO Max. Înainte de tragica sa dispariție, Dane a filmat scene pentru cel de-al treilea sezon al serialului, care urmează să aibă premiera pe 12 aprilie. Scenaristul și producătorul de televiziune Brad Falchuk, care este căsătorit cu Gwyneth Paltrow, a donat 10.000 de dolari.

Prietenii care au lansat pagina GoFundMe au scris, de asemenea, un mesaj sub o fotografie cu Dane și cele două fiice ale sale.

„Cu profundă tristețe împărtășim pierderea lui Eric Dane, după o luptă grea cu ALS, lăsând în urmă soția sa devotată, Rebecca, și cele două fiice adolescente, Billie și Georgia, care au fost centrul lumii lui.”

Aceștia au reflectat asupra devotamentului său și a implicării sale în sprijinul comunității afectate de ALS, adăugând că „a rămas profund dedicat ajutorării altor persoane care se confruntă cu aceeași boală devastatoare”.

„Pe măsură ce boala a avansat mult mai rapid decât și-ar fi putut imagina oricine, prietenii lui Eric s-au unit pentru a crea această pagină GoFundMe, pentru a le sprijini pe fetele lui și nevoile lor viitoare.”

În încheiere, mesajul spune: „Orice contribuție, indiferent de mărime, va ajuta la asigurarea stabilității în această perioadă incredibil de dificilă și în viitor pentru minunatele fiice ale lui Eric. Vă mulțumim.”

Inițiativa de strângere de fonduri, criticată pe internet

Însă campania de strângere de fonduri s-a confruntat cu reacții negative din partea celor sceptici că un star de prim rang ar avea nevoie de ajutor financiar.

„Omul acesta este actor și sunt sigur că are bani”, a remarcat cineva pe X.

„Îmi pare cu adevărat rău că James Van Der Beek și Eric Dane au murit. Dar ce-i cu GoFundMe pentru familiile/copiii lor? Amândoi erau multimilionari. Nu-mi spuneți că niciunul dintre ei nu avea asigurare de viață. Noi, ‘non-elitele’, găsim o cale să mergem mai departe. La fel ar trebui și ei”, a scris altcineva.

În weekend, un prieten apropiat al lui Dane a apărat campania. Mike McGuiness a postat pe Instagram un omagiu adus actorului și a rememorat o călătorie pe care au făcut-o înainte de moartea acestuia.

La un moment dat, el a scris: „Covid și ALS i-au afectat serios viața profesională și, din păcate, nu a putut să-și lase familia cu resursele pe care sperase să le aibă. Se creează un GoFundMe și îl voi posta la story pentru oricine poate ajuta. Iubiți-i pe cei pe care îi aveți.”

Gayheart a reacționat, de asemenea, pe Instagram Stories la valul de susținere primit prin GoFundMe și a scris: „Mulțumesc tuturor.”

Eric Dane, starul din „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani

Eric Dane a murit joi, 19 februarie, vestea fiind anunțată de familia actorului.

„Cu inimile îndurerate, anunțăm că Eric Dane s-a stins joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu ALS”, se arată într-un comunicat al familiei. „Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice ale sale minunate, Billie și Georgia, care erau centrul universului său.”

„Pe parcursul luptei sale cu ALS, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași luptă. Va fi profund regretat și mereu amintit cu drag. Eric și-a adorat fanii și este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin pe care l-a primit. Familia a cerut discreție în timp ce trece prin această perioadă imposibilă.”

Dane s-a născut în San Francisco, în 1972. Tatăl său a murit în urma unei răni prin împușcare când el avea 7 ani. „A fost marinar în Marina militară și a ajuns să devină arhitect și designer de interior. Era un suflet zbuciumat”, declara Dane pentru Gulf Times în 2014. El a spus că până când nu a devenit el însuși părinte, nu a realizat cât de „devastatoare” trebuie să fi fost pierderea pentru el în copilărie.

A descoperit actoria din întâmplare. „Jucam polo pe apă în liceu și sezonul meu s-a încheiat mai devreme, iar apoi am ajuns să fiu distribuit în rolul lui Joe Keller în All My Sons. Vorbesc foarte serios. Și m-am îndrăgostit de asta. Am fost de genul: acesta este cel mai grozav sentiment din lume!”, a declarat el pentru Gulf Times.

