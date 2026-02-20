Mesajul emoționant transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS

Eric Dane, cunoscut pentru rolurile din „Grey;s Anatomy” și „Euphoria” a dezvăluit în aprilie 2025 că a fost diagnosticat cu o boală încurabilă.

Mesajul emoționant transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri

Actorul Eric Dane a vorbit deschis în luna decembrie despre realitatea dură a luptei sale sfâșietoare cu scleroza laterală amiotrofică (ALS) și despre ce a înseamnat această afecțiune degenerativă pentru viitorul său în lumea filmului.

Actorul, care a murit joi, 19 februarie 2025, a participat la un panel virtual organizat de IAMALS.org, unde a mărturisit că diagnosticul, care i-a afectat mobilitatea și vorbirea, îl copleșește uneori.

„Nu am niciun motiv să fiu într-o stare bună, oricând, în oricare zi”, a spus Dane, vizibil emoționat. „Nu cred că cineva m-ar învinui dacă m-aș duce sus, în dormitor, m-aș băga sub plapumă și aș petrece următoarele două săptămâni plângând.”

Fostul actor din Greys Anatomy sublinia însă că este hotărât să continue să muncească atât cât îi va fi posibil și că nu intenționează să renunțe deocamdată la cariera sa.

„Nu am de gând să-mi cedez scopul în fața unei boli. Pur și simplu nu sunt capabil să fac asta. Capacitatea mea fizică este destul de limitată ca actor, dar încă am mintea și vocea, așa că sunt dispus să fac aproape orice”, a adăugat el.

Dane, care a dezvăluit diagnosticul devastator în aprilie 2025, pierduse mobilitatea brațelor, prezenta schimbări vizibile ale vorbirii și folosea un scaun cu rotile din cauza ALS, boală care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării.

Eric Dane, fotografiat în scaun cu rotile

Eric Dane a fost văzut recent într-un scaun cu rotile motorizat, la un aeroport din Washington, DC, și a transmis un mesaj paparazzo-ului care l-a întrebat ce vrea să spună fanilor săi îngrijorați.

„Rămâneți credincioși”, a răspuns Dane cu vocea schimbată, conform imaginilor obținute de Daily Mail.

Vedeta din Euphoria a mai spus „mulțumesc, frate” când i s-a spus că țara îi dorește tot ce e mai bun. Dane, îmbrăcat într-o jachetă și pantaloni negri, cu pantofi sport Nike albi, a fost ajutat să părăsească aeroportul de un asistent.

Eric Dane, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak… as insiders give heartbreaking update on his decline https://t.co/9WLfqcYqhs — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2025

Tată a doi copii, actorul încearca să rămână optimist în fața progresiei bolii sale terminale, potrivit unei surse citate de Daily Mail.

heartbreaking update on Eric Dane decline, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak pic.twitter.com/kKLH4Hzpo2 — Make Europe Great Again – M.E.G.A (@ScaryEurope) October 1, 2025

Eric Dane a murit la 53 de ani

Eric Dane a murit joi, 19 februarie, vestea fiind anunțată de familia actorului.

„Cu inimile îndurerate, anunțăm că Eric Dane s-a stins joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu ALS”, se arată într-un comunicat al familiei. „Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice ale sale minunate, Billie și Georgia, care erau centrul universului său.”

„Pe parcursul luptei sale cu ALS, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași luptă. Va fi profund regretat și mereu amintit cu drag. Eric și-a adorat fanii și este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin pe care l-a primit. Familia a cerut discreție în timp ce trece prin această perioadă imposibilă.”

Ce este ASL (Scleroza laterală amiotrofică)

Scleroza laterală amiotrofică, boala de care a suferit Eric Dane, este o afecțiune neurologică ce afectează celulele nervoase din creier și din măduva spinării care au rolul de a controla mișcările voluntare. Astfel, pe măsură ce boala înaintează, creierul își pierde capacitatea de a iniția mișcări voluntare.

Pentru această afecțiune nu există încă un tratament eficient. Persoanele diagnosticate cu ASL trăiesc în medie între trei și cinci ani de la stabilirea diagnosticului. Cu toate acestea, unele persoane pot trăi chiar și zece ani cu această boală.

Printre alte persoane celebre diagnosticate cu ALS se numără Aaron Lazar, John Driskell Hopkins, Eric Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell și Stephen Hawking. Și Bryan Randall, fostul partener al actriței Sandra Bullock a murit în 2023, la vârsta de 57 de ani, după ce a fost diagnosticat cu ALS.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro