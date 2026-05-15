Distribuitorul Good Time Films își anunță lansarea în România cu un titlu din competiția de la Cannes cu Isabelle Huppert în rol principal

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Good Time Films, o nouă companie de distribuție de filme din România, își anunță lansarea oficială cu două titluri importante: „Parallel Tales”/ „Povești paralele” (regia Asghar Farhadi) și „Calle Málaga”/ „Strada Málaga” (regia Maryam Touzani).



Selectat în competiția oficială a Festivalului Internațional de la Cannes (12-23 mai 2026), „Parallel Tales”/ „Povești paralele” îi are în distribuție pe Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa și Catherine Deneuve. Filmul scris și regizat de Asghar Farhadi, unul din cei mai importanți cineaști ai secolului XXI, câștigător a două premii Oscar pentru Cel mai bun film internațional (cu filmele „A separation” și „The Salesman”), urmărește povestea unei scriitoare aflate în căutarea inspirației pentru noul său roman, care își observă în secret vecinii din blocul de vizavi. Decizia de a angaja un tânăr care să o ajute în viața de zi cu zi îi transformă existența, până când ficțiunea pe care o închipuise ajunge să depășească realitatea și imaginația tuturor. Lansarea în cinematografele din România va avea loc în iarna acestui an.

Al doilea titlu achiziționat de Good Time Films este „Calle Málaga”/ „Strada Málaga”, o peliculă regizată de Maryam Touzani, prezentată în 2025 în cadrul secțiunii Venice Spotlight la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unde a câștigat Premiul Publicului. Drama emoționantă cu celebra actriță Carmen Maura în rolul principal a fost propunerea oficială a Marocului pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” la Premiile Oscar din 2026. Filmul va ajunge în această toamnă în cinematografele din România.

Fondată de Victor Benderra, specialist cu experiență în vânzări internaționale și achiziții de film la companiile franceze mk2 films și Le Pacte, fost coordonator Les Films de Cannes à Bucarest și fost programator al American Independent Film Festival, compania independentă Good Time Films își propune să distribuie filme artistice de excepție, contribuind la diversificarea ofertei cinematografice din România.

Good Time Films și-a început activitatea în toamna trecută, co-distribuind împreună cu Independența Film filmele „Nouvelle Vague” (regia Richard Linklater) și „Nu mă lăsa să mor” (regia Andrei Epure).

Victor Benderra a venit în România în 2021 ca responsabil pentru audiovizual la Institutul Francez din România, unde a organizat mai multe ediții ale Festivalului Filmului Francez.

A colaborat apoi cu diferite festivaluri de film din România. Inspirat de interesul publicului cinefil pentru producții arthouse prezentate în festivaluri sau aduse în cinematografe de distribuitori independenți, a decis în 2025 să își lanseze propria compania de distribuție, prin care să aducă în fața publicului titluri noi și atractive, povești relevante și interesante.

Victor Benderra

Good Time Films va anunța, după participarea la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, noi titluri pe care intenționează să le aducă în cinematografele din România.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro