Smiley, despre succes, celebritate și presiunea din showbiz: „Mi-aș dori să pot avea același noroc de oameni”

După mai bine de două decenii petrecute în industria muzicală, Smiley continuă să fie unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Cu toate acestea, artistul spune că succesul și notorietatea nu au reprezentat niciodată scopul principal al carierei sale.

Smiley, adevărul despre celebritate

Într-un interviu recent, Smiley a vorbit despre modul în care privește celebritatea, despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și despre importanța de a rămâne conectat la propriile valori indiferent de nivelul de succes atins. Artistul susține că preferă să vorbească despre muzică și despre proiectele construite în jurul ei, nu despre statutul de vedetă.

„Eu prefer să vorbesc despre relația mea cu muzica, despre povestea HaHaHa Production și RomDrops, care s-au dezvoltat incredibil în ultimii ani și au făcut ca artiști extrem de valoroși de la noi să aibă compoziții și performanțe de nivel mondial. Cred că această celebritate despre care vorbești nu trebuie să fie obiectivul artiștilor, ci bucuria de a simți că ești pe drumul bun, că poți face ce-ți place, că meseria care te face relevant într-o industrie este, de fapt, cea mai mare bucurie, pasiune și comoară pe care o ai. Celebritatea nu este un concept suspendat, nefondat pe o construcție solidă și cred că nici nu e treaba noastră să o tot definim sau căutăm. Da, este o uriașă satisfacție și măsură a succesului faptul că te ascultă mulți, cât mai mulți oameni, însă după fiecare succes te întorci la tine și în tine, și acolo trebuie să cauți și să găsești resursele pentru a merge mai departe. Cred că această sabie cu două tăișuri despre care vorbiți voi începe să-și ascută lama când educația de acasă, credința și respectul față de cei din jur nu mai conduc, în calitate de valori, parcursul”, a spus el pentru viva.ro.

Cum privește Smiley momentele dificile din carieră

Întrebat dacă au existat perioade în care industria showbizului l-a obosit sau dacă a trecut prin frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.

„Oh, să fac altfel, nu, mi-aș dori să pot avea același noroc de oameni, de intersecții de vieți și povești, de echipe, de inspirație și surse de inspirație cum am avut până acum. Nu prea-mi place să vorbesc despre frustrări și dezamăgiri, din simplul fapt că eu nu le simt și nu le percep astfel. Mie toate lucrurile, evenimentele, schimbările, suișurile și coborâșurile mi se par parte din drum și lasă în mine doar energie și semnale pentru a face cum simt eu că este bine, frumos și corect, ceea ce simt că îmi este menit să fac și ceea ce-mi aduce cea mai mare bucurie și satisfacție. Deci, sunt recunoscător și plin de planuri, deloc obosit.”, a mai spus el.

Casa de producție a lui Smiley a fost dată în judecată

Smiley se află în mijlocul unei controverse după ce s-a aflat că Haha Production, casa de producție a lui Smiley, a fost dată în judecată de regizoarea israeliană Adi Halfin.

Mai exact, motivul disputei îl constituie videoclipul „Timpul”, al cântăreței Feli, în același proces fiind citate casa de producție a lui Smiley, Haha Production, Cat Music și Tranda Film.

Regizoarea israeliană Adi Halfin susține că videoclipul piesei „Timpul” este un „plagiat evident” după un videoclip creat de ea pentru formația Combine.

„Reclamanta, prin avocat, învederează instanţei că în concluziile raportului de expertiză în proprietate intelectuală, se arată că videoclipul „Im Not Alone' beneficiază de prezumţia de originalitate, precum şi faptul că videoclipul ulterior este un plagiat evident.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta Adi Halfin a solicitat obligarea fiecărui pârât la plata sumei de 100.000 euro, cu titlu de daune interese pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei prin încălcarea drepturilor de autor, prin raportare la dispoziţiile art.188 alin.2 lit. a şi b din Legea nr.8/1996 şi la plata daunelor morale în cuantum de 10.000 euro, pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei.

Suplimentar, reclamanta a solicitat obligarea la plata dobânzilor moratorii constând în dobânda legală penalizatoare începând cu luna noiembrie 2016 până la data la care aceste sume vor fi achitate efectiv şi integral, precum şi obligarea pârâţilor la efectuarea anumitor acţiuni cuprinse în petitul cererii de chemare în judecată”.

