Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența petrecută ca balerină la Teatrul Balșoi din Moscova: „Aveam 28 kilograme la 15 ani”

Absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, Ana Bodea a trecut prin momente dificile din cauza disciplinei extreme, ajungând aproape de moarte. Cu toate acestea, a reușit să depășească obstacolele și s-a reorientat către actorie, o profesie care i se potrivește perfect și pe care o adoră.

Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența petrecută ca balerină

Invitată la podcast-ul lui Virgil Ianțu, Ana Bodea a vorbit despre anii petrecuți la Școala de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova și problemele de sănătate cu care s-a confruntat în acei ani.

„Aveam 28 kilograme la 15 ani”, a spus cu lacrimi în ochi Ana Bodea.

Actrița a mărturisit că a suferit de anorexie din cauza presiunii pe care o simțea din partea școlii și i se spunea constant că trebuie să fie foarte slabă pentru înălțimea ei și chiar a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a se recupera.

Chiar dacă a trecut printr-o depresie și apoi anorexie la vârsta de doar 14 ani, Ana Bodea s-a bucurat mereu de susținerea părinților ei care i-au fost alături și au sprijinit-o în deciziile pe care ea le-a luat legate de cariera ei.

„Cred că aș fi intrat în Cartea Recordurilor pentru că eu am stat cu capul în jos 30 de minute”, a povestit actrița.

Ea a relatat că i se zicea să stea agățată cu capul în jos timp de 20 minute în fiecare zi pentru că asta o să o ajute să se înalțe.

„Până la urmă cred că tot despre determinare e vorba. Îmi doream să dansez. Eu dacă îmi doresc ceva nu mă opresc până nu obțin acel ceva”, a mai spus Ana Bodea în podcast-ul lui Virgil Ianțu.

Ana Bodea, confesiuni despre problemele întâlnite la filmări

Într-un interviu acordat recent, Ana Bodea a vorbit cu sinceritate despre diversele probleme care apar în timpul filmărilor.

„Mi s-a întâmplat să clachez. La secvențele foarte dificile în care trebuie să plâng sau să simt anumite lucruri, mă panichez. Mi s-a întâmplat să-mi dau stop singură la o secvență, un lucru care nu este tocmai bun. Nu a zis ceva doamna Ruxandra Ion, dar este bine să îți duci secvența până la capăt și dacă se trage o dublă și nu e cea mai bună, se va mai trage încă o dublă. E total greșit ce am făcut eu, dar a doua dublă a ieșit și mai bine, deci nu mi-a părut atât de rău”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că, din ferire, se bucură de sprijinul partenerului ei de cuplu, Valentin Butnaru, care o ajută chiar și atunci când este vorba despre carieră.

„Valentin mă ajută la foarte multe secvențe. A făcut și el actorie și vine cu un punct de vedere pe care eu nu-l am. Nu îmi învăț replicile toată ziua, le citesc mai întâi în cap. Și nu petrec mult timp făcând asta pentru că învăț repede și încerc să nu-mi fac un plan bine pus punct pe care mai apoi când ajung pe set să mi-l schimbe. E bine să știi textul, dar să fii deschis”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Motivul pentru care Ana Bodea a apelat la ajutorul unui psiholog

Într-un interviu acordat recent, Ana Bodea a mărturisit că, din cauza anilor de balet, s-a confruntat cu mai multe complexe, motiv pentru care a apelat la ajutorul unui psiholog.

„Da, am avut, multe complexe. Din cauza sau datorită baletului am avut o musculatură mai pronunțată și era un mini complex așa, dar cu timpul am învățat să mă iubesc. Oricât de clișeic ar suna, am învățat să mă iubesc așa cum sunt și să mă accept și să îmi dau seama că sunt perfectă și să mă simt bine. Evident că nu e un sentiment plăcut să ai un complex și să nu îți placă de tine. Și cred că trebuie doar să îți dorești, să conștientizezi și să îți dorești să schimbi asta. Și găsești metode, de exemplu terapia. Am mers o perioadă la psiholog, m-a ajutat foarte mult”, a declarat ea pentru CIAO.ro.

Chiar dacă acum s-a reorientat spre actorie, ea mărturisește că baletul ocupă în continuare un loc important în viața ei, dar că nu mai poate dansa la nivelul pe care îl avea înainte de a abandona baletul.

„Pe mine mă tentează foarte mult, dar, evident, că nu mai pot dansa la nivelul la care dansam acum 6 ani, când eram la Balșoi. Sunt convinsă și știu clar că e ceva ce nu poți face până la adânci bătrâneți și dacă te oprești, la un moment dat, nu mai ajungi niciodată la același nivel la care erai înainte. Dar îmi place în continuare să mă antrenez, mă mențin în formă și am mici proiecte pe dans, dar o să vedem ce se întâmplă. Mie îmi place foarte mult să dansez și sper să fac asta mult timp de acum încolo”, a mai spus ea pentru sursa citată.

