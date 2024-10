Imaginea cu care Ana Bodea și Valentin Butnaru și-au surprins fanii. Ce au dezvăluit cei doi pe internet: „Am câștigat împreună…”

Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt colegi în același trust de presă și formează un cuplu de mai bine de un an. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea joacă rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu”.

Absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, Ana a trecut prin momente dificile din cauza disciplinei extreme, ajungând aproape de moarte. Cu toate acestea, a reușit să depășească obstacolele și s-a reorientat către actorie, o profesie care i se potrivește perfect și pe care o adoră.

Ana Bodea și Valentin Butnaru sunt foarte activi pe rețelele de socializare și nu de puține ori dezvăluie imagini inedite din viața lor de cuplu. De această dată, cei doi au dezvăluit cu mândrie că au câștigat împreună un concurs de padel.

„Am câștigat împreună primul nostru concurs de padel. Ea a fost asul din mânecă, eu un șapte de treflă cu potențial! Ne-am dat seama abia după ce am câștigat finala care a fost talismanul norocos: același model de șosete! Nu le mai spălăm niciodată”, a scris prezentatorul în descrierea imaginii.

Fanii au reacționat în număr copleșitor la fotografia postată de cei doi, dar și la textul amuzant.

Într-un interviu acordat recent, Ana Bodea a vorbit despre modul în care și-a cunoscut actualul partener de viață.

„L-am cunoscut pe Valentin acum 4-5 ani, prin niște prieteni comuni. Evident că aspectul lui fizic m-a impresionat de atunci și mi-a rămas bine întipărit în memorie… și suflet (râde, n.red.). Am jucat o dată squash împreună apoi nu am mai vorbit până când am fost invitată în platoul Observator să vorbesc despre Lia”, a povestit actrița pentru FANATIK.