Motivul pentru care Ana Bodea a apelat la ajutorul unui psiholog. Ce a povestit cu sinceritate actrița: „Evident că nu e un sentiment plăcut…”

Absolventă a Școlii de Balet a Teatrului Balșoi din Moscova, una dintre cele mai prestigioase școli de balet din lume, Ana Bodea a trecut prin momente dificile din cauza disciplinei extreme, ajungând aproape de moarte. Cu toate acestea, a reușit să depășească obstacolele și s-a reorientat către actorie, o profesie care i se potrivește perfect și pe care o adoră.

Într-un interviu acordat recent, Ana Bodea a mărturisit că, din cauza anilor de balet, s-a confruntat cu mai multe complexe, motiv pentru care a apelat la ajutorul unui psiholog.

„Da, am avut, multe complexe. Din cauza sau datorită baletului am avut o musculatură mai pronunțată și era un mini complex așa, dar cu timpul am învățat să mă iubesc. Oricât de clișeic ar suna, am învățat să mă iubesc așa cum sunt și să mă accept și să îmi dau seama că sunt perfectă și să mă simt bine. Evident că nu e un sentiment plăcut să ai un complex și să nu îți placă de tine. Și cred că trebuie doar să îți dorești, să conștientizezi și să îți dorești să schimbi asta. Și găsești metode, de exemplu terapia. Am mers o perioadă la psiholog, m-a ajutat foarte mult”, a declarat ea pentru CIAO.ro.