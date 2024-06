Matthew McConaughey și Camila Alves au sărbătorit 12 ani de căsnicie. Imaginea rară împărtășită de actor

Matthew McConaughey și Camila Alves McConaughey au sărbătorit 12 ani de mariaj. Cu această ocazie, actorul în vârstă de 54 de ani a împărtășit pe contul său de Instagram o imagine adorabilă cu soția sa.

McConaughey și Alves s-au întâlnit pentru prima dată în 2006 într-un club. Într-un interviu din 2016 pentru revista PEOPLE, actorul a dezvăluit că pentru el a fost dragoste la prima vedere.

„Am văzut cu colțul ochiului această siluetă de un verde-albăstrui care a trecut plutind prin cadru, la aproximativ șase metri de mine. Ochii mei s-au ridicat și îmi amintesc ce am spus. Nu am zis: ‘Cine este asta?’ Am spus: ‘Ce este asta?’. În timp ce încercam să-i atrag atenția de la distanță, m-am gândit: ‘Nu este genul de femeie pe care să o chemi de la distanță, McConaughey. Ridică-ți fundul de pe scaun și du-te să o cunoști.’ Ceea ce am și făcut,” a adăugat el.

Matthew McConaughey și Camila Alves McConaughey s-au căsătorit pe 9 iunie 2012 în casa lor din Austin, Texas. La petrecerea care a durat trei zile au participat mai multe celebrități, printre care și Reese Witherspoon, Kenny Chesney și Woody Harrelson.

Matthew McConaughey și Camila Alves McConaughey au împreună trei copii: Levi, în vârstă de 16 ani, Vida, în vârstă de 14 ani, și Livingston, în vârstă de 11 ani.

Într-un alt interviu acordat pentru PEOPLE în 2020, Matthew a mărturisit că, înainte de a o întâlni pe Camila, nu era sigur că va găsi vreodată „persoana potrivită”.

„Eram la modul: ‘Așteaptă, doar așteaptă. Fii tu însuți. Ea va veni dacă e menită să vină. Și dacă nu vine, e în regulă, ești tot un om bun, McConaughey'”, a povestit actorul. „De când ne-am întâlnit, nu am vrut să îmi petrec timpul cu nicio altă femeie, cu siguranță nu am vrut să am relații intime cu altcineva. Nu am vrut să am copii cu altcineva decât cu ea,” a adăugat Matthew despre soția sa. „Avem o dragoste pe care nu o punem niciodată la îndoială.”