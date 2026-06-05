Ana Baniciu și Edy Kovacs, mesaje emoționante pentru fiul lor, Aris, la împlinirea vârstei de 2 ani: „Totul meu el este”

Ana Baniciu și Edy Kovacs au avut toate motivele de sărbătoare. Fiul lor, Aris, a împlinit 2 ani, iar cei doi părinți i-au dedicat mesaje emoționante.

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  de  ELLE.ro
2. Ana Baniciu și familia
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Zi specială în familia Anei Baniciu și a lui Edy Kovacs. Fiul lor, Aris, a împlinit 2 ani, iar cei doi părinți au marcat momentul prin imagini de familie și declarații pline de emoție publicate pe rețelele sociale.

Ana Baniciu și Edy Kovacs, mesaje pentru fiul lor

Atât artista, cât și soțul ei au împărtășit cu urmăritorii lor gânduri despre cei doi ani petrecuți alături de băiețelul care le-a schimbat complet viața. Mesajele lor au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor. Edy Kovacs a publicat o fotografie alături de Aris și a vorbit despre cât de repede a trecut timpul de când și-a ținut pentru prima dată fiul în brațe.

„Astăzi faci 2 ani și sincer nu știu când au trecut. Parcă ieri te țineam pentru prima dată în brațe, iar acum alergi prin casă, râzi în hohote și ne faci fiecare zi mai frumoasă. Îți doresc să crești sănătos, fericit și să nu îți pierzi niciodată zâmbetul care ne topește de fiecare dată. La mulți ani, Aris!”

La rândul său, Ana Baniciu a publicat un mesaj amplu și extrem de personal, în care a descris impactul pe care fiul său l-a avut asupra întregii familii.

„Totul meu… el este.

Aris, copilul meu bun și fericit. Nici dacă te pictam în toate clipele în care mă gândeam la tine, înainte să te am, chiar înainte să apară tatăl tău în viața mea, nu cred că imaginația mea ar fi fost de ajuns pentru tine.

Ești mult mai mult decât ne-am fi putut imagina vreodată. Tu ești fericire. Ai venit să ne arăți și nouă cum să fim fericiți în fiecare zi. Ai venit să ne vindeci de frici, de gânduri grele și de tot ce am dus cu noi până la tine. Mama zicea despre mine că m-am născut cu stea în frunte. Probabil așa cred toți părinții despre puii lor. Îi văd speciali. Dar tu strălucești cu totul, copile. Ai caracterul tău blând și frumos. Observi oamenii, înțelegi, simți și nu te superi. Ești bun, curios, liniștit și luminos.

Să crești mare, mare și sănătos. Să nu pierzi niciodată zâmbetul ăsta molipsitor. Să rămâi cu inima asta bună și cu lumina asta care ne-a schimbat pe toți.

Te iubim nespus. Nu putem măsura în cuvinte. La mulți ani, inimă!

Mami plânge de fericire…”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.

Ana Baniciu și Edy Kovacs formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, iar de când a venit pe lume Aris, cei doi împărtășesc frecvent cu fanii momente din viața de familie.

Ana Baniciu, declarație de dragoste pentru soțul ei

Pe Instagram, Ana Baniciu a marcat ziua de naștere a soțului ei, Edy Kovacs, cu un mesaj superb plin de iubire și admirație. 

„La mulți ani omului meu de bază și de suflet. Tatălui bun și iubitor, iubitul meu și cel mai bun prieten. Te prețuiesc enorm și îți doresc multă sănătate. Că de iubit… te iubim toți”, a transmis Ana Baniciu. 

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Foto: Instagram

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