Ana Baniciu, declarație publică de dragoste pentru soțul ei, Edy Kovacs: „Te prețuiesc enorm”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ana Baniciu i-a făcut soțului ei, Edy Kovacs, o declarație publică de dragoste cu ocazia zilei lui de naștere. Ce mesaj i-a transmis artista?

Ana Baniciu, declarație de dragoste pentru soțul ei

Pe Instagram, Ana Baniciu a marcat ziua de naștere a soțului ei, Edy Kovacs, cu un mesaj superb plin de iubire și admirație.

„La mulți ani omului meu de bază și de suflet. Tatălui bun și iubitor, iubitul meu și cel mai bun prieten. Te prețuiesc enorm și îți doresc multă sănătate. Că de iubit… te iubim toți”, a transmis Ana Baniciu.

Ana Baniciu, despre viața de familie

Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

Ana Baniciu a fost sinceră și a făcut mărturisiri despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de Edy Kovacs. Artista și soțul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru cancan.ro

Ana Baniciu, dezvăluiri despre ce îi lipsește de când a devenit mamă

Ana Baniciu a pășit într-o nouă etapă de când fiul ei, Aris, a venit pe lume. De atunci, fiecare zi a cântăreței este marcată de momente de neprețuit alături de băiețelul ei, dar artista recunoaște că schimbarea vine și cu o doză de nostalgie.

Viața Anei Baniciu s-a transformat radical. Dacă înainte nopțile erau dedicate ieșirilor cu prietenii și distracției fără griji, acum întreaga ei atenție este concentrată asupra familiei. Aris îi aduce fericire și împlinire, iar rolul de mamă a devenit prioritatea absolută. Totuși, artista mărturisește că uneori îi lipsesc serile petrecute alături de gașca ei, așa cum se întâmpla acum un deceniu.

„Eu n-am mai fost la club de mult timp. Mi-e dor de o noapte cu „Fata Ta”, adică JO, mi-e dor de momentele noastre în gașcă, cum eram noi acum vreo 10 ani, să stăm, să ascultăm muzică bună, să bem un pahar și să ne bucurăm, cum eram tineri, fără nicio grijă. Acum ne-am maturizat, e altceva, dar rămân cu amintirea aia. Sunt perioade și perioade, etape și etape, am trăit perioada aceea la maximum și mă bucur, pentru că dacă n-aș fi făcut-o, acum era nasol”, a declarat Ana Baniciu pentru Spynews.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro