Imaginea cu care Alexandra Stan și-a emoționat fanii. Cum a apărut artista, care este însărcinată cu primul copil

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alexandra Stan a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că este însărcinată pentru prima dată! Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, care este și toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, vor deveni părinți.

Imaginea cu care Alexandra Stan și-a emoționat fanii

Alexandra Stan a anunțat de curând că este însărcinată cu primul ei copil. După ce în presa mondenă au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora cântăreața ar urma să devină mamă, a venit confirmarea din partea ei. Vedeta a făcut publică prima imagine cu ea însărcinată. În fotografie, Alexandra Stan apare alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, care o îmbrățișează tandru pe artistă.

Ulterior, artista a dezvăluit mai multe imagini în care apare însărcinată, bucurându-se din plin de această perioadă minunată din viața ei.

Artista și-a decorat burtica de gravidă cu stickere colorate, specifice sărbătorilor pascale, precum ouă decorate, un iepuraș și un puișor, și a postat imaginea pe rețelele de socializare.

„Oul meu preferat de Paște!”, a transmis ea.

Alexandra Stan, despre problemele cu sarcina

Alexandra Stan are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri în care a făcut mai multe dezvăluiri despre sarcină.

„Sarcina mea, acum, este o sarcină foarte bună și decurge foarte bine. Dar nu a fost așa de la început. Motivul pentru care acum mă simt bine și totul e bine, am ajuns să fac 5 luni, este doamna doctor Ioana Drăgan. Eu am avut un hematom la începutul sarcinii, care era destul de mic, nu prezenta riscuri, nu am avut sângerări. După care, după vreo 2-3 săptămâni, la următorul control, crescuse destul de mare, devenise de 5-6 centimetri diametru. Am făcut tratament foarte puternic cu hormoni, cu progesteron de 3 feluri – ovule, injecții în burtă și pastile. Într-un final, a dispărut. Acum sunt fericită. Bineînțeles, m-am îngrășat pentru că am mâncat și a trebuit să stau în repaus, pe canapea, timp de aproape 2 luni, ceea ce a fost foarte traumatizant pentru mine și psihic și fizic, dar sunt foarte bine acum (…)”, a povestit artista.

În ceea ce privește momentul venirii pe lume a fetiței sale, Alexandra Stan a precizat că aceasta este așteptată la finalul lunii august

„Bebelina trebuie să vină teoretic la sfârșitul lui august, ceea ce înseamnă că o să fie Fecioară. Dar, poate să vină și înainte, ceea ce înseamnă că poate să fie și Leoaică. Oricând poate să vină bebelina, să vină mai târziu, să nu vină mai devreme și să fie sănătoasă”, a mai transmis ea.

Alexandra Stan va avea o fetiță, pentru care a ales numele Eva

Alexandra Stan a vorbit și despre cum a ales, împreună cu partenerul ei, numele Eva pentru fetița lor.

„A fost o decizie foarte simplă și a venit din suflet și de la sine, ca toate lucrurile astea, care sunt frumoase în viață și de lungă durată (…) Căutam o grămadă de nume și nimic nu mi se părea wow și în momentele acelea de groază și de suferință pe care le-am trăit, când am avut practic frică pentru faptul că eram într-o situație riscantă cu sarcina, atunci am zis că eu trebuie să fac o schimbare și ca să vă zic exact cine m-a inspirat, a fost mama lui Ștefan, pentru că în momentele acelea pe care le-a trăit de groază, de panică, că nu o să pot să țin sarcina (…) am avut un dicționar, care se numește Dicționarul tuturor bolilor (…) Am căutat ce cuvinte înseamnă viață și am găsit Eva și am zis că este numele perfect pentru că, în primul rând, e scurt, e puternic, e feminin și e mama tuturor și am zis că ăsta este”, a spus Alexandra Stan, pe Instagram.

Alexandra Stan a lansat, alături de partenerul ei, Ștefan Oprea, piesa și videoclipul „forEva” și, odată cu acest proiect, a făcut public unul dintre cele mai emoționante momente din viața ei: vestea că este însărcinată. Clipul conține o mulțime de simboluri, detalii intime și referințe la povestea lor.

„forEva” este una dintre cele mai emoționante piese lansate de Alexandra Stan până acum, iar totul începe încă din primele secunde ale videoclipului, cu sunetul bătăilor inimii bebelușului, surprinse la ecografie. Artista și Ștefan Oprea au ales să transforme acest moment extrem de personal în nucleul emoțional al poveștii – înainte de versuri și imagini, se aude viața care crește în ea.

Piesa este făcută alături de Ștefan Oprea, care nu este doar iubitul ei, ci și toboșarul ei de patru ani. De-a lungul timpului, relația lor profesională s-a transformat într-o prietenie foarte strânsă, iar mai apoi, natural, într-o frumoasă poveste de iubire. „forEva” devine astfel nu doar un cântec despre familie, ci și rezultatul unei conexiuni construite în ani – pe scenă, în studio și dincolo de ele.

Foto: Instagram, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro