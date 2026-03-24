Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: „Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție…”

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut din mediul online românesc. De-a lungul timpului, vedeta nu a fost ocolită de comentarii răutăcioase și, în cazuri mai grave, chiar de amenințări pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu, despre renunțarea la televiziune în favoarea unei cariere în online

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a vorbit despre trecerea de la televiziune la mediul online și împlinirea pe care i-a adus-o această decizie.

„Cei 11 ani petrecuți în televiziune au însemnat foarte mult pentru mine, pentru sufletul și formarea mea. Am cunoscut oameni minunați și valoroși cu care sunt prietenă și în prezent, am învățat ce înseamnă munca dincolo de ecrane și efortul pe care trebuie să-l depui ca să rămâi mereu relevant și să ții piept concurenței. Au fost 11 ani în care m-am autoeducat, am luat notițe importante și am evoluat alături de persoane publice pe care le admiram și în trecut și pentru care simt și astăzi aceeași apreciere. Dar a venit un moment când am simțit firesc că îmi doresc să schimb domeniul de activitate, și asta s-a întâmplat fix când online-ul era în creștere”, a declarat ea pentru Viva.

Creatoarea de conținut a mărturisit că a trecut prin multe momente dificile și este norocoasă că s-a bucurat de sprijinul soțului ei.

„Au fost multe momente când m-am simțit poate depășită de situație, când am simțit reversul medaliei, când oameni cărora nu le-am greșit cu nimic niciodată au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție și aplauze la scară largă. Evident, soțul meu m-a sprijinit și m-a ridicat în zilele în care mă comportam ca un om bolnav din cauza loviturilor pe care le primeam nejustificat și care, evident, mă afectau. Știu că nu i-a fost ușor să mă vadă așa și îi mulțumesc că mi-a fost alături. Cel mai greu este să zâmbești atunci când simți să plângi în hohote. Și chiar am trăit acest tip de momente”, a mai subliniat ea.

Adelina Pestrițu, despre veniturile obținute din mediul online

Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul succesului său și modul în care a reușit să atragă un număr atât de mare de urmăritori pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV activează de mulți ani în mediul online, având aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram și se bucură de atenția internauților.

Adelina Pestrițu a evitat însă să dea sume exacte sau măcar aproximative, punând accent pe cheltuielile care vin la pachet cu job-ul de content creator.

​„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și în general nu-mi place să vorbesc despre asta, dar ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură. Și totuși până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina pe internet.

