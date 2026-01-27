Adelina Pestrițu dezvăluie cum trece peste criticile din social media: „Activez de peste 14 ani în online și le-am auzit pe toate”

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute și apreciate creatoare de conținut din mediul online românesc. De-a lungul timpului, vedeta nu a fost ocolită de comentarii răutăcioase și, în cazuri mai grave, chiar de amenințări pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu, despre criticile din social media

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a dezvăluit cum reușește să se protejeze de aspectele negative ale mediului online.

„Activez de peste 14 ani în online și, crede-mă, le-am auzit pe toate. De la atacuri la persoană, familie, statut, cunoștinte, etc… până la amenințări reale și critici ce țin de aspectul fizic. Nu sunt persoana care să primească niciun fel de atac cu bucurie sau cu indiferență și nici nu mi-am propus să mă transform în una. Nu sunt de acord nici cu teoria „ești persoană publică, trebuie să-ți asumi”. Așa că nu tolerez nici online și nici offline jignirile, amenințările și aroganțele. Sunt cazuri unde totul se poate rezolva cu un block, dar sunt și situații mai complicate, unde efectele sunt mai de durată, iar atunci îmi sun avocații și mă adresez justiției pentru că e un mod corect în care pot trata o problemă de așa natură. Cu niște costuri, ce-i drept”, a spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!

Nu este pentru prima dată când Adelina Pestrițu abordează subiectul criticilor din mediul online. Creatoarea de conținut a fost invitată acum ceva timp în emisiunea Viitor cu Clasă, acolo unde a discutat despre activitatea ei de pe rețelele de socializare. Ea a mărturisit faptul că a primit comentarii negative, răutăcioase din partea urmăritorilor, însă a fost și amenințată și a apelat la instanță.

„Am trecut prin foarte multe etape de hate. Cele care sunt foarte grave și care merită să ajungă în instanță, ajung în instanță. Am ajuns și în punctul acesta. Sunt oameni care au o viață nefericită și pur și simplu doresc să-și verse frustrările în comunitatea mea și nu numai. Am mai întâlnit și pe alte conturi. E clar că ei au o problemă cu ei. Sincer, stau și mă gândesc de ce ar face cineva asta, dacă nici măcar nu mă cunoaște. Din dorința de a avea mai mult, și ei poate percep viața de pe Instagram perfectă. Și nu este perfectă. (…) Și eu am momente în care poate nu am încredere în mine, sunt tristă sau poate am neajunsuri. Și eu am problemele mele.”

De asemenea, în aceeași emisiune, Adelina Pestrițu a recunoscut că s-a gândit să renunțe, însă a explicat motivul pentru care nu a făcut asta și și-a continuat parcursul în online.

„Am avut și momente foarte grele, dar sunt și părți frumoase care nu mă lasă să renunț. Și dacă aș renunța, ce aș face? M-aș izola… Trebuie să merg înainte. Sunt o femeie puternică. Câteodată te mai simți și copleșită de anumite stări, sunt lucruri care se adună în timp. Cred că mi-am format un sistem al meu care lucrează împotriva lor, nu trebuie să dau prea multă importanță pentru că drumul meu este altul. Nu vreau să intru nici în conflicte.”

Adelina Pestrițu, despre veniturile obținute din mediul online

Adelina Pestrițu a dezvăluit secretul succesului său și modul în care a reușit să atragă un număr atât de mare de urmăritori pe rețelele de socializare. Fosta prezentatoare TV activează de mulți ani în mediul online, având aproape 2 milioane de urmăritori pe Instagram și se bucură de atenția internauților.

Adelina Pestrițu a evitat însă să dea sume exacte sau măcar aproximative, punând accent pe cheltuielile care vin la pachet cu job-ul de content creator.

​„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și în general nu-mi place să vorbesc despre asta, dar ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură. Și totuși până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, a declarat Adelina pe internet.

Foto: Instagram

