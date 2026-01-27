Anunțul făcut de Octavia Geamănu despre soțul ei, Marian Ionescu. Ce moment important au sărbătorit: „Nu uităm de noi”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, formează unul dintre cuplurile discrete din showbiz-ul românesc. Au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului. S-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 a avut loc cununia lor religioasă. Cei doi au împreună un copil, pe nume Andrei. Marian Ionescu mai are un băiat, pe nume Carmin, din căsnicia anterioară cu Adriana Ionescu, iar cei doi cântă împreună în formația Direcția 5.

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, moment important în căsnicia lor

Octavia Geamănu și Marian Ionescu au sărbătorit recent șase ani de când s-au căsătorit religios. Fosta prezentatoare TV a recunoscut, într-un mesaj transmis pe Instagram, că a uitat complet de aniversare, iar cea care i-a amintit a fost chiar sora ei. Octavia Geamănu și-a continuat postarea cu un mesaj de dragoste la adresa căsniciei armonioase pe care o are cu soțul ei.

„Ne-a amintit sora mea, mai devreme-n seara asta, că azi, dar în 2020, ne-am căsătorit religios.

Doamne Sfinte… să uit complet de un asemenea moment?

În prima secundă am fost șocată. Apoi m-am uitat spre dl. Ionescu și ne-a pufnit pe amândoi râsul. Și mi-am dat seama de ceva: important e că nu uităm de noi. De noi doi, împreună.

Fericiți cei cărora le e dat să-și întâlnească partenerul potrivit. Prețuiți-l! Prețuiți-o!

Într-o lume în care ni se spune constant că „poate există ceva mai bun”, tentația de a renunța când devine greu e mare. De a pleca în loc să rămâi. De a fugi în loc să repari. Însă adevărul e mai simplu și mai incomod: ceva mai bun apare doar atunci când devii tu mai bun în relație.

Iubirea nu e doar emoție, e decizie. E alegerea de a rămâne, de a lupta, de a crește împreună chiar și în zilele în care nu e ușor. Fericiți nu sunt cei fără probleme, ci cei care nu fug la prima furtună. Care mai uită datele uneori, dar nu uită esențialul: „noi”-ul. Restul se recuperează. Noi-ul, dacă e prețuit, rămâne.

Forever love cu gânduri bune!”, a scris Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu, dezvăluire neașteptată la TV despre soțul ei

Octavia Geamănu a fost invitată într-o emisiune TV, acolo unde a fost mai sinceră ca niciodată cu privire la soțul ei, Marian Ionescu.

„Soțul meu e un gentleman și nu mi-a vorbit niciodată despre relațiile lui trecute. Niciodată în viața asta să nu aveți încredere într-un bărbat care vă spune cu cine s-a întâlnit sau pe cine a visat, pentru că așa spune și la restul”, a spus Octavia Geamănu în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Octavia Geamănu a vorbit și despre calitățile și defectele soțului ei.

„E prea darnic, ceea ce uneori poate fi un defect. Acceptă în jurul lui oameni care nu sunt întotdeauna sinceri și corecți cu el. Dar are și trei calități: este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit, perfecționist și iubește toți oamenii din jurul lui, uneori chiar înaintea familiei. Atât de bun e.”

Ce a luat prin surprindere a fost faptul că Octavia Geamănu a recunoscut că soțul ei, Marian Ionescu, nu a știut vreme de 17 ani când este ziua ei de naștere.

„Până anul acesta am fost supărată că nu știa când e ziua mea. El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis cu 3 zile înainte de ziua mea.”

Octavia Geamănu, dezvăluiri despre viața de familie

Octavia Geamănu a făcut mărturisiri într-un interviu despre viața de familie. Deși este discretă când vine vorba de declarații despre soțul ei și fiul lor, de această dată a surprins cu mărturisirile făcute.

„Trăiesc un moment al vieții în care cuvântul care mă definește cel mai bine este recunoștința. Am avut ani cu multă muncă, cu visuri în construcție, cu efort și asumare. Astăzi simt că mă aflu pe o mare calmă – și nu vreau să fac valuri. Familia este centrul universului meu, iar liniștea mea vine din armonia de acasă. Când acasă e bine, totul e bine – îmi spunea mereu mama, și am ajuns să înțeleg pe deplin forța acestor cuvinte”, a declarat Octavia Geamănu pentru Click!

„Am spus într-o perioadă în care munceam mult că pentru o femeie, cea mai importantă realizare este ceea ce se întâmplă între pereții casei.Felul în care își cultivă relația cu partenerul, cu copiii, cum are grijă de cămin – toate acestea contează cu adevărat atunci când pui capul pe pernă. Joburile vin și trec. Familia rămâne. Iar în vremurile acestea instabile, în care atâtea relații se zdruncină la cea mai mică bătaie de vânt, simt nevoia să-mi plec capul și să trăiesc în tăcere norocul de a avea o viață care mă împlinește.”

