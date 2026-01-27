Andi Moisescu, despre viața lui după divorțul de Olivia Steer și relația cu cei doi băieți ai lui: "E provocator să fii tată, punct. De fapt e..."

Conform surselor mondene, Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi decis să pună capat căsătoriei lor de 22 de ani.

Andi Moisescu, despre viața lui după divorțul de Olivia Steer

Andi Moisescu și Olivia Steer au format unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Pe cei doi îi lega o căsătorie de 22 de ani, dar și doi copii pe care îi au împreună: David și Luca.

Într-un interviu acordat recent, Andi Moisescu a vorbit despre relația cu cei doi băieți pe care îi are din căsătoria cu Olivia Steer.

„Eu zic că în primul rând e foarte plăcut să fii tată. Anul ăsta vor face în toamnă 18 și 20 de ani. Au 17 și 19 ani împliniți, sunt mari. O să mai avem un majorat, că pe unul l-am avut deja. Și o să avem un majorat, da, cel mic o să facă 18 ani. Nu s-a exprimat nicio dorință în ceea ce privește petrecerea, dar o să o descurcăm și pe asta. E provocator să fii tată, punct. De fapt e provocator să fii părinte”, a declarat el pentru Click.

Andi Moisescu are numai cuvinte de laudă la adresa celor doi băieți ai săi.

„Sunt foarte buni comunicatori amândoi. Sunt foarte sociabili, au preluat multe din felul meu de a fi, de a comunica, de a relaționa cu oamenii. Sunt foarte respectuoși. Când se naște vreo petrecere, sunt sufletul petrecerii. Da, da, tatăl lor e la butoane, da’ ăla mic a început și el să atenteze pe la butoane, ăla mare nu. Nu are pasiunile astea, dar se bucură când e o petrecere, e sufletul petrecerii”.

Deși a avut o perioadă agitată pe plan personal, Andi Moisescu se declară liniștit, dezvăluind că pune accent pe relația cu cei doi băieți ai lui.

„Sunt liniștit, sunt împăcat, mulțumesc frumos. Pentru suflet, tot ce-mi doresc e legat de copiii mei. Când ai copii, dacă ei sunt bine, restul lucrurilor se pot face. Te pui, te străduiești, împingi și până la urmă începe să meargă”.

Andi Moisescu, fidel postului de televiziune PRO TV

În prezent jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent”, Andi Moisescu recunoaște că, de-a lungul anilor a primit numeroase oferte din partea altor televiziuni, oferte extrem de avantajoase din punct de vedere financiar.

„Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da. Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut și nu m-am…”, a povestit Andi Moisescu pentru Cancan.ro.

Prezentatorul recunoaște că nicio ofertă financiară nu l-a determinat să renunțe la colaborarea cu PRO TV.

„Pentru mine, motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Foto: Instagram

