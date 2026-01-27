Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru: „Este o investiție”

În luna martie a anului 2024, Carmen Grebenișan a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că s-a despărțit de soțul ei, Alex Militaru. La vremea respectivă, creatoarea de conținut menționa faptul că decizia a fost luată de comun acord și că vor încerca să mențină pe mai departe o relație de prietenie. După divorț, Carmen Grebenișan și-a refăcut viața sentimentală. Ea formează un cuplu alături de Cristian, iar în luna octombrie a anului 2025 au devenit părinții unui băiețel, pe nume Kadri.

Carmen Grebenișan, despre apartamentul cumpărat alături de fostul ei soț

Cât timp au fost căsătoriți, Carmen Grebenișan și Alex Militaru au achiziționat un apartament cu două camere în București, în zona Pipera. După ce au făcut partajul, locuința i-a revenit creatoarei de conținut, care a decis să se ocupe de renovarea apartamentului și să îl ofere spre închiriere.

„Este un apartament pe care îl dau eu spre a fi închiriat. Este o investiție. Acum îl termin de renovat, este aproape gata. Mai sunt două luni până când va fi gata, intenția este ca în primăvară să fie gata. Este situat în București, aici, în Pipera”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Spynews.ro.

Carmen Grebenișan nu a putut începe mai devreme decorarea apartamentului din cauza procesului de partaj.

„Este un apartament cu două camere, living și dormitor, o baie și un balcon drăguț. Are la bază și o piscină și de doi ani trebuia să fie gata, dar am trecut prin divorț și a trebuit să-l facem la partaj, iar abia acum m-am apucat de el. O să fie decorat într-un stil puțin mai retro. Este un apartament pe care l-am luat împreună cu fostul soț, dar cu scopul de a-l da spre închiriere, ca investiție. Nu a fost niciodată scopul să stăm în el, pentru că are doar două camere”, a adăugat creatoarea de conținut pentru sursa citată.

Carmen Grebenișan, despre cum a aflat Alex Militaru despre noua ei relație

Inițial, Carmen Grebenișan nu a spus foarte multe detalii despre motivele despărțirii lor, însă acum ceva timp a făcut o serie de dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru și noua ei relație. Creatoarea de conținut a declarat că au fost mai multe probleme în relația lor, lăsând să se înțeleagă că fostul ei soț i-a greșit în repetate rânduri. După o perioadă în care ar fi încercat să salveze căsnicia, Carmen Grebenișan a decis să pună capăt relației lor, cu mult înainte să facă publică despărțirea.

Carmen Grebenișan a dezvăluit și cum a reacționat Alex Militaru, după ce a aflat că fosta lui soție este într-o nouă relație.

„Am avut discuția asta și cu Alex, despre noua relație. I-am povestit eu tot. Se simte eliberator (să îi spună fostului partener de noua ei relație n.red.) pentru că mi-am dat seama că nu i-a convenit, dar cumva am putut discuta ca și prietenii care eram noi înainte să fim într-o relație. M-a întrebat: „Și ce ai de gând să faci? E ceva serios?” Și am zis că de unde să știu, dacă tocmai a început? I-am zis: „Alex, tu știi scopul meu, e clară direcția mea de a-mi face familie, dar nu pot să mă gândesc din prima. Las lucrurile să meargă natural.” M-a întrebat apoi: „Dar tu mă mai ai la inimă, o să mă mai ai vreodată?” Și i-am spus: „Măi, Alex… îmi pare rău să îți zic, dar la inimă așa cum te-am avut, nu. Vreau să fiu sinceră, nu vreau să te mint. Nu mai pot la fel.” Au fost multe lucruri care m-au durut și nu am mai putut să văd la fel omul după situațiile astea. Și am zis: „Nu mai pot, îmi pare rău. Poate tu trebuie să înveți ceva din asta și să nu mai faci aceleași greșeli, că pierzi oameni importanți dacă pici în ispite”, a dezvăluit Carmen Grebenișan în podcastul ZUnivers, găzduit de Emma.

Foto: Arhiva ELLE

