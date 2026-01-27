Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, în mijlocul unei noi controverse. Ce spune Catinca despre scandalul pe care l-ar fi cauzat într-un spital bucureștean: „A început efectiv să țipe la mine…”

Catinca Zilahy a fost acuzată că a făcut scandal într-un spital din București.

  de Andreea Ilie
Catinca Zilahy și fiica ei, Calina, în mijlocul unei noi controverse. Ce spune Catinca despre scandalul pe care l-ar fi cauzat într-un spital bucureștean: "A început efectiv să țipe la mine..."

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, au trăit o experiență intensă la Asia Express – Drumul Eroilor, unde fiecare zi a însemnat o luptă pentru supraviețuire cu doar un dolar în buzunar, probe solicitante, găsirea mijloacelor de transport și obținerea cazării. Deși știau că provocările vor fi mari, realitatea competiției le-a surprins peste măsură. Cele două s-au plâns la finalul cursei de condițiile din timpul filmărilor, dar și de lipsa anumitor produse de igienă.

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, acuzate că au făcut scandal într-un spital din București

Catinca Zilahy și fiica ei, Calina Dumitrescu, se află din nou în centrul atenției după ce surse mondene au dezvăluit că cele două ar fi făcut scandal într-un spital din București. Mai mult decât atât, potrivit acelorași surse, cele două ar fi amenințat personalul medical.

Catinca Zilahy a vorbit într-un interviu despre motivul pentru care fiica sa a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente.

„Calina este mai bine, și-a revenit, dar a avut un episod foarte urât, provocat de o injecție cu metoclopramid pentru o criză de fiere, care a dus la sindromul extrapiramidal. Este o reacție adversă, dar nu o alergie; este o reacție neurologică. Nu, fiica mea nu a ajuns la spital pentru că ar fi consumat pastile, cum au declarat acei martori. Chiar vreau să merg să iau fișa medicală și să iau măsuri. Și pentru faptul că s-a publicat ceva fără să mi se ceară niciun fel de punct de vedere, într-adevăr am primit un mesaj pe WhatsApp de la o persoană care lucrează, banuiesc, pentru această publicație, dar doar mi-a spus că vrea să vorbească două minute cu mine. Eu nici nu m-am gândit despre ce ar putea fi vorba, nu s-a precizat în mesaj”, a declarat ea conform Spynews.ro.

Catinca a negat zvonurile potrivit cărora ea și fiica ei ar fi avut un comportament necorespunzător cu personalul medical.

„Nu, eu nu am făcut nimic urât, absolut deloc. Din păcate, este prima dată când se întâmplă așa ceva pentru mine, într-o cameră de gardă. Lucrurile nu au stat foarte bine. Calina a avut o criză de fiere foarte puternică, eu am chemat salvarea, care a venit, iar personalul de pe ambulanță i-a administrat un cocktail cu metoclopramid, Algocalmin și No-Spa, direct în venă. Ea a dezvoltat sindromul extrapiramidal din cauza metoclopramidului. Acest sindrom este o tulburare neurologică care apare uneori în urma administrării acestei injecții. Am trecut și eu o dată prin același episod, tot la un spital. Nu este vina personalului de pe ambulanță. Ei au plecat imediat. După 10 minute, ea a avut această reacție; am urcat-o într-un taxi și am plecat imediat la spital, fiind însoțite de un prieten. La spital a fost dificil, în primul rând pentru că a leșinat în fața spitalului și ne-a ajutat un trecător să o ducem înăuntru, pentru că nu a venit nimeni, deși am cerut ajutor.”, a mai subliniat ea.

Catinca susține că fiica ei a făcut un atac de panică în spital, iar personalul medical nu a avut un comportament neadecvat.

„Inițial, Calina a fost tratată pentru această problemă. Când s-a trezit din somn, din câte am înțeles de la ea, pentru că nu am vrut să o zgândăr foarte tare cu întrebările, ținând cont de ce s-a întâmplat, s-a speriat și a intrat direct într-un atac de panică. Personalul de acolo, în loc să o liniștească, a țipat la ea și i-a spus să stea liniștită. Calina, într-adevăr, a avut o reacție, asta pentru că era o persoană aflată într-un atac de panică și pentru că a auzit comentariul: ‘E fata lui Roman și face fițe.’ Atunci, într-adevăr, s-a supărat și a reacționat mai puternic. Este extrem de important să calmezi o persoană aflată într-un atac de panică.”

Mai mult decât atât, Catinca Zilahy susține că unul dintre medici a fost cel care a avut o reacție nepotrivită la adresa ei.

„Am fost chemată de o doamnă doctor care era șefa secției, din câte am înțeles. Aceasta doamnă doctor a început efectiv să țipe la mine, în mijlocul sălii unde erau saloanele pentru gardă, și să îmi spună că ei nu sunt spital psihiatric, că ameninț cu televiziunea etc., nu mai țin minte foarte bine. Efectiv nu știam ce se întâmplă, mi-a vorbit foarte urât. Cred că a fost mai rău decât a făcut Calina, sincer.”

Cadrele medicale i-au propus Catincăi Zilahy transferul fiicei sale la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, propunere cu care aceasta a fost de acord.

„Am acceptat transferul către spitalul Obregia, la camera de gardă. Am mers acolo, unde lucrurile au decurs foarte bine. Doamnele doctor de la acest spital i-au vorbit foarte frumos, i-au explicat ce se întâmplă, iar fata s-a calmat. Am plecat acasă în 15 minute”, a ținut să precizeze Catinca.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
