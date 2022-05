Vedete care și-au început cariera cu apariții în videoclipuri muzicale

Dacă aveai impresia că ai descoperit deja totul despre vedete, află că încă mai sunt lucruri de explorat cu privire la ele. Spre exemplu, poate că nu știai până acum că unele dintre celebrități și-au început cariera pe platourile de filmare ale unor videoclipuri muzicale.

1. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a apărut în 1993 în piesa lui Janet Jackson, That’s the Way Love Goes. La vremea respectivă, artista lucra ca dansatoare și avea deja câteva apariții în serialul In Living Color. Janet Jackson a declarat ulterior că Jennifer Lopez ar fi trebuit să cânte alături de ea în turneu, însă artista a renunțat pentru a-și consolida cariera.

2. Kim Kardashian

Înainte de succesul reality show-ului Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian și-a făcut apariția în videoclipul formației Fall Out Boy, Thnks fr th Mmrs. Kim nu era faimoasă atunci, însă printre prietenii ei se numărau persoane cunoscute publicului larg. Vedeta era o fană a trupei, însă a descris experiența de pe platourile de filmare ca fiind înfricoșătoare din cauza maimuțelor care erau în videoclip.

3. Channing Tatum

Channing Tatum a apărut în videoclipul piesei She Bangs, care a fost interpretată de Ricky Martin. Actorul era de fapt dansator, iar videoclipul a fost filmat în Bahamas. Pentru Channing Tatum, a fost o experiență pozitivă, pe care a apreciat-o câțiva ani mai târziu. „Eram unul dintre cei trei băieți care erau în videoclip și mai erau aproximativ 200 de femei mai frumoase decât cele pe care le văzusem vreodată la vremea aceea”, și-a amintit Channing Tatum în emisiunea The Late Late Show With James Corden.

4. Angelina Jolie

Când era adolescentă, Angelina Jolie a putut fi văzută în mai multe videoclipuri muzicale, iar prima apariție a fost în cadrul celui pentru melodia Alta Marea cântate de Antonello Venditti. Actrița avea 15 ani atunci, iar ulterior a mai apărut în videoclipul piesei lui Lenny Kravitz, Stand by My Woman, dar și în altele pentru trupele Widespread Panic și The Lemonheads și artistul Meat Loaf.

5. Naomi Campbell

Naomi Campbell are în palmares apariții în mai multe videoclipuri muzicale, iar toată povestea a început când avea 7 ani. În 1978, a apărut în videoclipul celebrei piesei Is This Love, cântată de Bob Marley. „Dintre toate videoclipurile, Is This Love al lui Bob Marley a fost cel mai interesant. Familia noastră iubea reggae. Nu mi-am dat seama că Bob Marley va sta chiar lângă mine. Era cel mai frumos bărbat, blând, cu un accent jamaican puternic, genul pe care îl cunoșteam deja de acasă”, a povestit Naomi într-un articol scris pentru The Guardian.

6. Matthew McConaughey

Matthew McConaughey a fost personajul principal din videoclipul piesei Walkaway Joe, care a fost cântată de Trisha Yearwood. Actorul era student la Universitatea din Texas și încerca tot felul de locuri de muncă atunci când a fost distribuit în videoclip. „Când am apărut în Walkaway Joe a fost pentru prima dată când am fost în fața camerei. Și nu cred că am întâlnit-o pe Trisha în persoană”, povestea actorul în cadrul The Kelly Clarkson Show.

7. Courteney Cox

În perioada adolescenței, Courteney Cox a fost distribuită în videoclipul piesei lui Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. La audiție, actrița nu era foarte încrezătoare pentru că era înconjurată de dansatori profesioniști. „Am crezut că sunt în locul greșit. Eram atât de rușinată, dar cred că de aceea m-au ales. Cred că asta și-au dorit, un fan căruia pur și simplu să nu îi vină să creadă”, a povestit Courteney Cox pentru The Howard Stern Show.

8. Alicia Silverstone

Înainte de rolul din celebrul serial Clueless, Alicia Silverston a jucat în videoclipurile trupei Aerosmith, precum Cryin’, Amazing și Crazy, iar cel din urmă nu cred că îți este complet străin. Deși era apreciată pentru aparițiile din videoclipuri, Alicia își dorea să fie mai degrabă cunoscută pentru cariera în actorie.

9. Zooey Deschanel

În adolescență, actriței Zooey Deschanel i s-a oferit oportunitatea unui rol principal în videoclipul piesei She’s Got Issues al trupei The Offspring. Chiar dacă a apărut în acel videoclip, Zooey Deschanel nu a fost creditată pentru contribuția ei.

10. Matt LeBlanc

Acum e cunoscut pentru rolul din serialul Friends, încă cariera lui Matt LeBlanc a început în 1990 cu apariția în videoclipul melodiei Miracle, interpretată de Jon Bon Jovi. Un an mai târziu, a fost distribuit în videoclipul piesei cântăreței Alanis Morissette, Walk Away, și a urmat videoclipul trupei Tom Petty and the Heartbreakers pentru piesa Into the Great Wide Open.

