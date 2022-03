Oligarhul Doronin, fostul iubit al lui Naomi Campbell, se pronunță împotriva lui Putin: „Îmi doresc cu ardoare pacea”

Omul de afaceri Vladislav Doronin a condamnat în mod public invadarea Ucrainei, într-o discuție cu un grup de protestatari care i-au cerut o luare de poziție în fața unui hotel pe care acesta se pregătește să îl deschidă în Manhattan. Discuția a fost urmată de o declarație oficială a rusului.

Acum în vârstă de 59 de ani, Doronin a apărut în fața publicului mai ales din postura de partener al supermodelului Naomi Campbell. El deține Aman Resorts, un lanț de proprietăți de lux din care face parte și hotelul care urmează să se deschidă.

„Denunț agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și îmi doresc cu ardoare pacea”, a declarat Doronin. „M-am născut în URSS, o uniune care nu mai există, care cuprindea și Rusia, și Ucraina. Am plecat în 1986, înainte de dizolvarea ei, și ca atare nu am fost niciodată cetățean rus. Ca om de afaceri internațional cu echipe plasate în întreaga lume, am adoptat întotdeauna o cultură a incluziunii și păcii.”