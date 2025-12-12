EXCLUSIV: Cesima și Theo Zeciu, detalii despre noul sezon Power Couple: „Suntem întotdeauna dornici de noi aventuri”

Theo Zeciu și Cesima s-au numărat printre cuplurile cele mai urmărite la gala ELLE Style Awards 2025, iar cei doi creatori de conținut au vorbit despre experiența lor din noul sezon Power Couple, unde nu mai sunt concurenți, ci revin într-un rol special, alături de noile echipe aflate în competiție.

Surprizele din acest an sunt unele majore atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit!

Pe toată durata filmărilor, cei doi au testat fiecare probă pe care au avut-o concurenții, au aflat toate secretele din culisele echipei de producție și au stat de vorbă cu cei care au trecut prin emoția competiției!

Cesima și Theo Zeciu, noi detalii despre Power Couple

Din perspectiva lor, show-ul continuă să evolueze, iar tensiunea și adrenalina cresc cu fiecare ediție. Așa cum a spus Cesima, noul sezon promite noi experiențe și mai intense, iar adrenaline crește la cote maxime. Întrebați dacă ar mai repeta o experiență similară, Theo Zeciu a oferit un răspuns categoric.

„Noi suntem întotdeauna dornici de noi aventuri, deci cu siguranță am mai participa”, ne-a spus Theo.

Cât despre noul rol pe care îl au la Power Couple, Theo și Cesima au recunoscut că sezonul acesta ar fi ceva mai extrem decât cel în care au fost ei concurenți.

Cesima: „Este puțin mai extrem decât sezonul nostru? Și cumva și în decizii și în probe?”

Legat de diferențele dintre sezoane, Theo Zeciu a recunoscut că formatul devine tot mai spectaculos: „Nu știu ce să zic. E clar, probele de la sezon la sezon se îmbunătățesc, o să devină din ce în ce mai amuzante, mai grele, fie amândouă. Și da, o să fie show-uri.”

Cei doi au vorbit și despre anul intens prin care au trecut, cu proiecte numeroase, filmări și deplasări care le-au ocupat aproape fiecare lună. Chiar dacă nu simt că le-a lipsit curajul, Theo recunoaște că programul încărcat i-a făcut să realizeze cât de important este timpul pentru ei:

„Curaj nu cred ca a fost nevoie, chiar consider că am făcut tot ce a trebuit și sunt mândru pe calea asta. Ce ne trebuia mai mult anul ăsta, cred că era un pic de timp liber. În anumite perioade ajungi să fie totul prea mult și îți trebuie o mică pauză, să ai timp să privești totul din spate, să respiri, să te odihnești, să recapeți puterile, după care să mergi din nou.”, ne-a mai spus el.

