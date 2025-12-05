Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat. Cum răspunde celor care îi reproșează că este prea slabă: „Nu e bine nici așa, să te zboare vântul…”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Cântăreața are concerte peste tot în țară și, pe lângă cariera din muzică, ea se preocupă și de alte proiecte, cum ar fi Vocea României, acolo unde este antrenoare, dar și colaborările pe care le are cu diverse brand-uri în social media.

Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat

Theo Rose este admirată nu numai pentru vocea ei impresionantă și carisma de care dă dovadă la fiecare emisiune și fiecare concert, cât și pentru silueta ta de invidiat. Cu toate acestea, multe persoane îi reproșează că este prea slabă.

Într-un interviu acordat recent, artista a mărturisit că felul în care arată se datorează în mare parte moștenirii genetice.

„Eu nu sunt slabă că trebuia să fiu slabă ca să am succes, să mă asculte lumea. Eu sunt slabă că nu mănânc și că sunt a naibii. Așa mi-a zis mama, că și ea tot d-aia e slabă. Asta e gena.”, a spus Theo Rose.

Theo Rose a explicat că nu urmează o dietă strictă, ci pur și simplu organismul său s-a obișnuit cu mâncare puțină și nici nu este pasionată de dulciuri.

„Mănânc foarte puțin. Nu sunt înnebunită după mâncare. Nici după dulciuri, nici după nimic.”, a mai spus Theo Rose.

Acest lucru a venit însă la pachet și cu unele probleme de sănătate.

„Mai am probleme la stomac din cauză că nu mă alimentez cum trebuie, adică trebuie să iau tot felul de vitamine că nu e bine nici așa, să te zboare vântul pe stradă”, a mai spus vedeta.

Theo Rose, despre criticile pe care le primește legat de aspectul ei

Theo Rose sfidează standardele de perfecțiune și abordează cu sinceritate subiecte precum încrederea în sine, criticile din mediul online și valorile care îi ghidează viața. Artista a explicat cum gestionează comentariile negative primite de la cei care îi critică aspectul fizic, nefiind profund afectată de cei care îmcearcă să o doboare moral.

În cadrul unui podcast găzduit de Speak, Theo Rose a discutat deschis despre imaginea de sine, atacurile venite din partea altora și lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Deși se confruntă frecvent cu remarci răutăcioase, cântăreața a dezvăluit că preferă să nu le dea importanță, alegând să își canalizeze energia spre aspectele pozitive din viața sa.

„Dar ce, nu-ți vine să crezi că există păreri rele despre… Că sunt slabă, că n-am d-alea, că n-am d-alea, că așa… N-am o problemă pentru că nu… niciodată eu nu m-am concentrat pe asta. Real. Adică eu niciodată n-am avut un corp extrem, n-a fost o perioadă când să fi avut vreun corp d-ăla, de să stea mâța în coadă. (…) Bine, la mine mai e o chestie și asta e o chestie și o lecție pentru tinerii care vin din urmă poate, că așa… Toți oamenii cu care mă întâlnesc au impresia că eu n-am hate. Toți zic că nu am hate. Nu! Eu am hate exact atât cât au și ceilalți oameni, doar că eu nu-i acord importanță și asta face să pară că el nu există. Adică sunt o grămadă de lucruri care se spun, eu aleg să nu răspund la ele. De ce? Pentru că, real, cum arăt, nu mă interesează. Sunt alte lucruri care mă dor. Legate de felul cum cânt sau așa, dacă dai unde mă doare pe mine. Pe mine mă interesează să cânt și să nu fiu proastă, înțelegi? Dacă îmi dai aici, după ce m-am străduit să nu, acolo mă doare. Nu răspund, dar mă doare. Dar așa de cum arăt, că n-am d-alea, că n-am d-alea, bă, sunt sănătoasă. Dacă sunt sănătoasă, am rupt norma, ești nebun la cap, că am haz și pot să merg mai departe și fără sâni”, a declarat Theo Rose în podcastul lui Speak.

Foto: Arhiva ELLE

