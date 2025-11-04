Theo Rose, mărturisire surprinzătoare despre colegul ei, Smiley. Ce a impresionat-o pe artistă: "Avem copiii la aceeași grădiniță și..."

Sala Palatului din București a fost martoră la un spectacol memorabil, luni seară, când Smiley a susținut concertul „Armonie”, așteptat cu nerăbdare de sute de fani. Artistul a oferit un show complex, plin de momente speciale, invitați surpriză și o energie care a captivat publicul încă de la primele acorduri.

Theo Rose, confesiune emoționantă despre Smiley

Printre invitați s-a aflat și Theo Rose, care a urcat alături de Smiley pentru a interpreta piesa „Ultimul dans'. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze și emoții intense. După duet, Theo Rose a făcut o mărturisire emoționantă despre omul din spatele artistului:

„Vreau doar să vă spun că am învățat multe de la Smiley și încă învăț. Mi-am imaginat că în zilele concertelor lui e și el cum sunt eu: stresat, acasă, închis, tremurând de frică. Avem copiii la aceeași grădiniță și astăzi a fost serbarea de toamnă, el era acolo, să își susțină copilul. Cred că asta spune multe despre Smiley omul”, a spus Theo Rose, vizibil emoționată.

Publicul a apreciat sinceritatea artistei, impresionat de devotamentul lui Smiley față de familie, chiar și în timpul uneia dintre cele mai importante seri din cariera sa. Gestul său a evidențiat echilibrul pe care artistul îl păstrează între viața personală și cea profesională, dar și valorile pe care le promovează constant: familie, modestie și respect.

Concertul „Armonie” a oferit o experiență muzicală grandioasă, realizată cu ajutorul unei echipe de peste 200 de profesioniști români și internaționali. Show-ul pop-simfonic, desfășurat pe 30 și 31 octombrie, a fost acompaniat de o orchestră de 70 de muzicieni dirijată de maestrul Daniel Jinga, iar biletele s-au epuizat integral cu două săptămâni înainte.

Artistul a susținut un concert grandios

Pe lângă energia și spectaculozitatea show-ului, Smiley a dezvăluit și latura sa vulnerabilă. În timpul interpretării piesei „Confesiune”, dedicată părinților săi, artistul a fost vizibil emoționat, oprindu-se între strofe și cu lacrimi în ochi:

„Am ales să inserez în Armonie piesa Confesiune pe care am dedicat-o părinților mei, care au și fost prezenți în show-ul de vineri în sala de concert. De obicei, nu o cânt în concerte, pentru că am compus-o într-un moment greu pentru familia mea care m-a marcat profund și pentru că știu că nu pot să o duc la final fără să mă emoționez până la lacrimi. O cânt cu ochii închiși, dar și așa, vineri seara, știindu-i pe ai mei în lojă, n-am putut, m-am tot oprit între strofe și lacrimi. Le mulțumesc celor prezenți la Sala Palatului că m-au înțeles, m-au susținut și au empatizat cu mine.”

Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și Theo Rose & Horia Brenciu se află și în sezonul 13 în scaunele de antrenori cu și mai multă poftă de competiție și de muzică bună. Fiecare dintre ei a pornit cu același obiectiv clar: să descopere acele voci unice, capabile să cucerească nu doar scena Vocea României, ci și inimile publicului.

Pavel Bartoș este deja pregătit să-i încurajeze pe concurenți și să trăiască alături de ei emoțiile competiției. În culise, acolo unde pulsul crește, Pavel este alături de ei și susținătorii lor.

„Perioada asta vine cu cea mai mare încărcătură emoțională pentru mine, nu aveți idee prin ce stări trec toți concurenții care își pun munca, visurile și pasiunea, în câteva minute, pe scenă. Mă bucur că pot să fiu alături de ei, de susținătorii care, de cele mai multe ori, au cele mai mari emoții. Pentru al 13-lea an voi spune, cu toată forța: SĂ FIE VOCE! Şi cu… noroc – pentru ei, pentru concurenți, dar și pentru antrenorii noștri care, pe lângă munca de convingere, trebuie să se încreadă și în… noroc!”, spune Pavel Bartoș.

foto: Arhiva ELLE

