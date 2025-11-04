Theo Rose, mărturisire surprinzătoare despre colegul ei, Smiley. Ce a impresionat-o pe artistă: „Avem copiii la aceeași grădiniță și…”

Theo Rose a făcut o mărturisire emoționantă despre Smiley în timpul concertului de la Sala Palatului.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Theo Rose, mărturisire surprinzătoare despre colegul ei, Smiley. Ce a impresionat-o pe artistă: "Avem copiii la aceeași grădiniță și..."

Sala Palatului din București a fost martoră la un spectacol memorabil, luni seară, când Smiley a susținut concertul „Armonie”, așteptat cu nerăbdare de sute de fani. Artistul a oferit un show complex, plin de momente speciale, invitați surpriză și o energie care a captivat publicul încă de la primele acorduri.

Theo Rose, confesiune emoționantă despre Smiley

Printre invitați s-a aflat și Theo Rose, care a urcat alături de Smiley pentru a interpreta piesa „Ultimul dans'. Momentul a fost întâmpinat cu aplauze și emoții intense. După duet, Theo Rose a făcut o mărturisire emoționantă despre omul din spatele artistului:

„Vreau doar să vă spun că am învățat multe de la Smiley și încă învăț. Mi-am imaginat că în zilele concertelor lui e și el cum sunt eu: stresat, acasă, închis, tremurând de frică. Avem copiii la aceeași grădiniță și astăzi a fost serbarea de toamnă, el era acolo, să își susțină copilul. Cred că asta spune multe despre Smiley omul”, a spus Theo Rose, vizibil emoționată.

Publicul a apreciat sinceritatea artistei, impresionat de devotamentul lui Smiley față de familie, chiar și în timpul uneia dintre cele mai importante seri din cariera sa. Gestul său a evidențiat echilibrul pe care artistul îl păstrează între viața personală și cea profesională, dar și valorile pe care le promovează constant: familie, modestie și respect.

Concertul „Armonie” a oferit o experiență muzicală grandioasă, realizată cu ajutorul unei echipe de peste 200 de profesioniști români și internaționali. Show-ul pop-simfonic, desfășurat pe 30 și 31 octombrie, a fost acompaniat de o orchestră de 70 de muzicieni dirijată de maestrul Daniel Jinga, iar biletele s-au epuizat integral cu două săptămâni înainte.

Artistul a susținut un concert grandios

Pe lângă energia și spectaculozitatea show-ului, Smiley a dezvăluit și latura sa vulnerabilă. În timpul interpretării piesei „Confesiune”, dedicată părinților săi, artistul a fost vizibil emoționat, oprindu-se între strofe și cu lacrimi în ochi:

„Am ales să inserez în Armonie piesa Confesiune pe care am dedicat-o părinților mei, care au și fost prezenți în show-ul de vineri în sala de concert. De obicei, nu o cânt în concerte, pentru că am compus-o într-un moment greu pentru familia mea care m-a marcat profund și pentru că știu că nu pot să o duc la final fără să mă emoționez până la lacrimi. O cânt cu ochii închiși, dar și așa, vineri seara, știindu-i pe ai mei în lojă, n-am putut, m-am tot oprit între strofe și lacrimi. Le mulțumesc celor prezenți la Sala Palatului că m-au înțeles, m-au susținut și au empatizat cu mine.”

Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes și Theo Rose & Horia Brenciu se află și în sezonul 13 în scaunele de antrenori cu și mai multă poftă de competiție și de muzică bună. Fiecare dintre ei a pornit cu același obiectiv clar: să descopere acele voci unice, capabile să cucerească nu doar scena Vocea României, ci și inimile publicului.

Pavel Bartoș este deja pregătit să-i încurajeze pe concurenți și să trăiască alături de ei emoțiile competiției. În culise, acolo unde pulsul crește, Pavel este alături de ei și susținătorii lor.

„Perioada asta vine cu cea mai mare încărcătură emoțională pentru mine, nu aveți idee prin ce stări trec toți concurenții care își pun munca, visurile și pasiunea, în câteva minute, pe scenă. Mă bucur că pot să fiu alături de ei, de susținătorii care, de cele mai multe ori, au cele mai mari emoții. Pentru al 13-lea an voi spune, cu toată forța: SĂ FIE VOCE! Şi cu… noroc – pentru ei, pentru concurenți, dar și pentru antrenorii noștri care, pe lângă munca de convingere, trebuie să se încreadă și în… noroc!”, spune Pavel Bartoș.

Citește și:
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds a fost oficial încheiat. Ce au decis judecătorii
People
Procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively și Ryan Reynolds a fost oficial încheiat. Ce au decis judecătorii
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
People
Adelina Chivu, mesaj emoționant pentru fiica ei, Anastasia. Tânăra a împlinit 15 ani
Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major
People
Adevăratul motiv pentru care Prințul William și fostul Prinț Andrew s-ar afla într-un conflict major
Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi
People
Alina Eremia, escapadă romantică alături de soțul ei, Edi Barbu. Ce destinație au ales cei doi
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
People
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: "Anul acesta nu vreau..."
People
Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: "Anul acesta nu vreau..."
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Unde au plecat Andreea și Rareș Cojoc, după ce soțul vedetei a devenit campion mondial la dans sportiv. Destinație de vacanță specială. „Gata, a început momentul”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Cum arată Ruby fără machiaj la 36 ani. Vedeta a postat mai multe imagini în care apare naturală și fără filtre
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
Interviu Darisian Luncanu. Actorul are un AS în mânecă și își dezvăluie trucurile în fața camerei și în spatele acesteia
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
S-a aflat! De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. La 3 luni de la anunțul separării, vedeta a dat cărțile pe față și a spus motivul
catine.ro
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
David Beckham a primit titlul de cavaler din partea Regelui Charles. Evenimentul a avut loc la Castelul Windsor
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 noiembrie 2025. Gemenii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
O actriță de 21 de ani a dat în judecată un coleg de platou pentru hărțuire și bullying. Ce s-a întâmplat în spatele luminii reflectoarelor
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Jonathan Bailey a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2025. Actorul britanic are o carieră impresionantă
Mai multe din people
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. Cum a reacționat actorul
Jonathan Bailey a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. Cum a reacționat actorul
People

Actorul a primit titlul de „Cel mai sexy bărbat în viață” al revistei People, succedându-l pe controversatul laureat John Krasinski.

+ Mai multe
În ce show TV ar vrea să participe Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu: "Ar fi o experiență interesantă"
În ce show TV ar vrea să participe Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu: "Ar fi o experiență interesantă"
People

Radu Ștefan Bănică nu exclude ideea de a participa într-o emisiune TV alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu.

+ Mai multe
Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: "Am făcut recent o analiză de sânge și..."
Amalia Năstase, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: "Am făcut recent o analiză de sânge și..."
People

Ce a descoperit Amalia Năstase după ce și-a făcut un set obișnuit de analize.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC