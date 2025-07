Adevăratul motiv pentru care Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine: „Valul de hate care vine uneori…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe 9 martie 2021, când s-a născut fetița lor, Josephine Ana Maria. Deși micuța a împlinit deja patru ani, părinții au ales să nu-i dezvăluie chipul publicului, în ciuda numeroaselor imagini postate cu ea pe rețelele sociale.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

Prezentatoarea a vorbit și despre cum reacționează fiica ei atunci când vede că ea sau Smiley sunt abordați de alte persoane sau copii pentru a face fotografii împreună.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a mărturisit că vara aceasta nu va reuși să plece în vacanță împreună cu soția și fiica lor.

„Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când”, a povestit artistul pentru Cancan.ro .

Smiley a mărturisit că au fost cazuri în care Gina Pistol a plecat în vacanță doar cu fiica lor, cei dorind ca micuța să aibă parte de experiențe memorabile și răsfăț.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Gina Pistol a dezvăluit în direct care sunt defectele soțului ei, Smiley. Prezentatoarea TV consideră că artistul este mult prea calm, în comparație cu ea, care are o fire agitată.

„Defecte? Este foarte calm… pe mine mă scoate din sărite pentru eu sunt foarte agitată și el, uneori, este foarte calm și e fix opusul meu. Este bine, dar ca femeie mai ai nevoie să te cerți cu cineva și nu ai cu cine. Așa… nu știu ce, nu prea mai are. Nu… mai lăsa prosoapele pe jos, dar asta s-a rezolvat. Nu prea… Da, e prea calm! Nu e un lucru rău, dar uneori am și eu nevoie de cineva cu care să mă cert. E foarte calculat și nu am cu cine să mă cert uneori când vreau să mă cert. Aaa și mai are un defect, nu știe să deseneze, să nu-l pui să deseneze un soare sau un nor că nu…”, a declarat Gina Pistol.