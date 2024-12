Smiley, mărturisiri emoționante despre creșterea fiicei sale. Ce a dezvăluit artistul despre Josephine: „E o experiență interesantă”

Smiley a devenit tată pentru prima dată în martie 2021. De când s-a născut Josephine, viața artistului și a soției sale, Gina Pistol, s-a schimbat complet. Până acum, cântărețul și prezentatoarea TV nu au arătat publicului imagini în care să se vadă chipul fiicei lor, cei doi dorind să o ferească pe cea mică de expunerea și atenția nedorită de pe rețelele de socializare.

De fiecare dată când are ocazia, Smiley vorbește cu multă emoție despre fiica lui. Așa s-a întâmplat și acum ceva timp, când artistul a făcut mărturisiri despre cum arată viața lui de când a venit pe lume fiica sa, Josephine.

Acum ceva vreme, Smiley a vorbit despre fiica lui, Josephine, și despre cum consideră că este în rolul de tată.

„Râde foarte mult, este senină, cuminte și bună. De când s-a născut am fost surprins să o văd zâmbind des și mereu m-am gândit că este fix așa cum iubesc eu oamenii și cum cred că ar putea face o lume mai bună: fiind optimiști și zâmbitori. Ah, deja sunt tatăl tipic care-și laudă copilul, nu?! Dar chiar așa este, nu exagerez cu nimic, întrebați-o și pe Gina care sigur va fi mai obiectivă decât mine. (râde) O, și chiar mi se pare că sunt și eu răsfățat, că și ea mă alintă pe mine atunci când îmi prinde în pumn degetul de la mână și mă privește cu gura până la urechi și cu chiote de bucurie. Ce ar putea fi mai frumos de atât?!”, a declarat Smiley pentru VIVA! .

Artistul mărturisește că se consideră un părinte normal și destul de relaxat, veselia fiind cuvântul care caracterizează familia lor.

Gina Pistol a dezvăluit care sunt regulile pe care ea și Smiley le-au stabilit pentru fetița lor.

„Amândoi o răsfățăm exact cât trebuie și impunem reguli când trebuie. Consider că avem o relație foarte echilibrată cu ea. E un copil adorat, iubit, doar că îi impunem și reguli. Cred că regulile sunt sănătoase. Top trei reguli ar fi: fără ecrane, fără zahăr și am învățat-o atunci când are tantrumuri să-mi spună ce simte”, a explicat vedeta.