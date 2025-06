Fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian a împlinit 2 ani. Ce mesaj a transmis artista pentru Sasha: „Te iubim tare”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și soțul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. Cântăreața și regizorul s-au căsătorit în toamna anului 2024, în cadrul unui eveniment discret. Theo Rose și Anghel Damian sunt discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Până acum, nu au dezvăluit fotografii în care să i se vadă chipul fiului lor, Sasha, preferând să îi protejeze intimitatea.

Recent, Theo Rose și Anghel Damian l-au sărbătorit pe fiul lor. Sasha a împlinit doi ani, iar cu ocazia asta artista a transmis un mesaj plin de emoție pe contul ei de Instagram, alături de un clip video special cu băiețelul ei.

„La mulți ani, Sasha! Brațele astea or să te țină mereu. Să ai tot ce e mai frumos și să dai mai departe! Te iubim tare!”, a transmis Theo Rose pe Instagram.

Theo Rose a mărturisit într-un interviu că nu se simte bine deloc atunci când este departe de fiul ei, Sasha, și a refuzat anumite proiecte pentru a putea petrece mai mult timp cu el. De altfel, artista a subliniat că nu a lipsit niciodată mai mult de patru zile de lângă băiețelul ei. Vedeta a avut cuvinte de apreciere și pentru Anghel Damian, menționând cât de implicat este acesta în creșterea fiului lor.

„Tot timpul trebuie să tai de undeva. Evident că am făcut niște compromisuri, am refuzat niște proiecte. Nici nu pot să zic că îmi pare rău, fiindcă timpul petrecut cu Sasha e timp și pentru mine. Eu am nevoie de timpul ăla, sufăr de fiecare dată când lipsesc mult de lângă el. Nu s-a întâmplat niciodată să lipsesc mai mult de patru zile, cât merg într-un weekend la cântări. Dar nu-mi place, nu-mi place să-l știu departe de mine, mă doare sufletul. E și o perioadă în care el învață multe lucruri singur, descoperă lumea, și mi-ar plăcea să fiu lângă el la fiecare pas. Și Anghel la fel. Tot timpul suntem acolo. Trebuie ca unul dintre noi să fie atunci când celălalt lipsește și încercăm să tăiem din tot ce nu e neapărat necesar în carierele și viețile noastre, în paralel cu cea de părinți”, a spus Theo Rose pentru VIVA!