TIFF.25 prezintă actorii din programul 10 pentru FILM

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Festivalul Internațional de Film Transilvania (12-21 iunie 2026, Cluj-Napoca) continuă tradiția programului 10 pentru FILM, care ajunge anul acesta la a 15-a ediție și rămâne una dintre cele mai importante inițiative dedicate descoperirii și promovării actorilor de teatru cu potențial de afirmare în cinematografie.

10 dintre cei mai talentaţi actori de pe scenele din ţară sunt prezentaţi anual, în cadrul TIFF, profesioniştilor din lumea filmului şi publicului, în cadrul Zilelor Filmului Românesc. Programul îşi propune să promoveze actori noi în filmul românesc. 10 pentru FILM îi vizează pe actorii care s-au remarcat în teatru, dar care nu au avut până acum șansa afirmării în cinemaul românesc, indiferent de vârstă, aflați la debut sau cu roluri minore avute deja în producții autohtone.

Actorii beneficiază de materiale de prezentare, participă la o serie de workshopuri şi întâlniri şi sunt prezentaţi publicului, jurnaliștilor și oamenilor care le-ar putea schimba carierele – regizori, producători români și străini, directori de casting și agenți.

Cei zece actori selectați pentru ediția TIFF.25 sunt Anaïs Agi-Ali (Teatrul de Stat Constanța), Matei Arvunescu (Teatrul Excelsior București), Răzvan Clopoțel (Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați), Elena Emandi (Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați), Marin Lupanciuc (Teatrul Național din Timișoara), Kati Méhes (Teatrul de Nord Satu Mare), Calița Nantu (Reactor de Creație și Experiment Cluj), Costin Stăncioi (Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați), Dragoș Stoica (Teatrul Masca) și Tiberius Zavelea (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” București)

Actorii au fost propuşi şi selectaţi de un grup de profesionişti din teatru și film: Tudor Giurgiu (regizor și producător), criticii de teatru Iulia Popovici, Cristina Rusiecki, Oana Borș, directoarea de casting Domnica Cîrciumaru, editorul portalului LiterNet Răzvan Penescu.

Echipa 10 pentru FILM:

Coordonator de proiect: Cătălina Brândușoiu

Foto-Video: Sabina Costinel

Producție & Styling: Silvia Aştilean

Grafică: Mihaela Vas

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