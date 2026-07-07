Nu doar infidelitatea poate distruge încrederea în cuplu. Ce alte comportamente vă pot destabiliza încât să vă despărțiți

Un cuplu nu poate funcționa fără încrederea reciprocă, iar ce o distruge de multe ori considerați că e fără importanță sau nu atât de grav.

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  de  Cristescu Catalina
Nu doar infidelitatea poate distruge încrederea în cuplu. Ce alte comportamente vă pot destabiliza încât să vă despărțiți

Încrederea nu se pierde doar prin infidelitate emoțională sau sexuală. Există numeroase comportamente care repetate în timp erodează sentimentul de siguranță emoțională și pot conduce în cele din urmă la despărțire. Așadar relațiile nu se termină din cauza unui singur eveniment major, ci în urma acumulării unor experiențe care transmit mesajul că partenerul nu mai este o persoană pe care te poți baza. Cu cât aceste comportamente sunt ignorate mai mult timp, cu atât reconstrucția încrederii devine mai dificilă. De aceea, identificarea și corectarea lor din timp poate face diferența între o relație care se vindecă și una care e pe o pantă descendentă unde la final este despărțirea.

Manipularea…

… prin inducerea vinovăției, victimizarea, dramatismul, amenințările cu despărțirea sau încercările de control au mari șanse să distrugă sentimentul de siguranță. Încrederea nu se bazează niciodată pe frică sau presiune.

Neasumarea responsabilității

În orice relație greșelile sunt inevitabile. Problema apare atunci când unul dintre parteneri refuză să și le asume, caută permanent vinovați în exterior sau neagă impactul propriului comportament. Fără responsabilitate, disponibilitate pentru schimbare personală plus efort în repararea relației, conflictele escaladează și devin tot mai greu de depășit.

Încălcarea limitelor personale

Fiecare persoană are un set de nevoi, valori și limite care trebuie respectate. Atunci când partenerul îți minimizează constant disconfortul, insistă după ce ai spus nu sau ignoră cele stabilite împreună, nici nu e surprinzătoare concluzia cum că nevoile tale nu contează. Și, desigur, încrederea se erodează rapid.

Instabilitatea

Uneori partenerul este cald, implicat și afectuos, iar alteori devine distant, rece și greu de înțeles fără o explicație clară. Uneori spune că veți îmbătrâni împreună, alteori că este indecis în ceea ce privește viitorul vostru. Această lipsă de predictibilitate generează anxietate și nesiguranță. Devine dificil să ai încredere într-o relație în care nu știi la ce să te aștepți de la celălalt.

Disprețul

Încrederea nu înseamnă doar fidelitate, asta e o parte, iar o altă componentă foarte importantă este respectul. Ironiile frecvente, umilirea, comparațiile sau atacurile la persoană transmit mesajul că nu ești apreciată, valorizată, de ajuns. În timp asta îți afectează atât stima de sine, cât și stabilitatea relației.

Lipsa de transparență

Nu, nu este despre situația în care partenerul tău îți oferă acces nelimitat la telefonul său, la e-mail sau conturile de socializare și viceversa. Dar e de subliniat că secretomania excesivă poate crea distanță și nesiguranță. Când unul dintre parteneri evită constant să vorbească despre anumite aspecte ale vieții sale, celălalt poate interpreta acest comportament drept o lipsă de onestitate sau de implicare în relație.

Încălcarea confidențialității

Multe lucruri sunt spuse cu încredere, în momente sensibile emoțional, doar pentru urechile celuilalt. Iar divulgarea unor informații intime către prieteni, familie sau colegi fără acordul partenerului reprezintă încălcarea confidențialității care este de la sine înțeleasă. Când vulnerabilitățile, problemele sau secretele personale sunt expuse altora, spațiul de siguranță al relației a fost compromis.

Minciunile…

… aparent nesemnificative pot afecta relația. Dacă partenerul descoperă în mod constant că ascunzi informații, modifici adevărul sau omiți detalii importante, va începe să se întrebe ce altceva nu știe. În timp apare suspiciunea, iar încrederea devine tot mai fragilă.

Promisiuni încălcate

Încrederea se construiește atunci când există concordanță între vorbe și fapte. Dacă promiți în van că vei participa mai mult la viața de cuplu, că vei respecta anumite limite și nu faci asta, treptat partenerul nu va mai crede în angajamentele care până la urmă sunt doar la nivel declarativ. Iar dezamăgirile repetate sunt mai dăunătoare decât un conflict punctual.

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Foto: PR

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