7 filme de neratat în luna iulie 2026 în cinematografe

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Iată ce filme poți vedea în luna iulie 2026 în cinematografe.

1. Spider-Man: Brand New Day

După Doomsday, Peter Parker încearcă să se concentreze pe facultate și să-l lase în urmă pe Spider-Man. Dar când o nouă amenințare îi pune în pericol prietenii, el trebuie să-și încalce promisiunea și să îmbrace din nou costumul, făcând echipă cu un aliat neașteptat pentru a-i proteja pe cei pe care îi iubește. Alături de Tom Holland și Zendaya, din distribuție mai fac parte Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo. Citește și despre alte filme SF, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 31 iulie 2026

2. The Odyssey

Unul dintre cele mai așteptate, dar și controversate filme ale anului! Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Zendaya fac parte din distribuția peliculei regizate de Christopher Nolan. Filmul spune povestea lui Odysseus în călătoria sa periculoasă spre casă după Războiul Troian, prezentând întâlnirile sale cu Polyphemus, Sirenele, Circe și terminând cu reîntâlnirea cu soția sa, Penelope. Vezi și alte filme controversate, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 17 iulie 2026

3. Moana

Debutanta Catherine Laga’aia intră în rolul principal al Moanei, fiica de șaisprezece ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere: ignoră avertismentele tatălui ei și se aruncă cu capul înainte. Când o întunecime misterioasă otrăvește insulele Polineziei, Moana decide cu încăpățânare și curaj că ea este cea care trebuie să o oprească. Singura ei speranță? Să facă echipă cu cel mai incorigibil semizeu din lume, Maui, adus la viață de Dwayne „The Rock” Johnson, care își reia rolul din filmul de animație. Căutarea lor îi duce peste un Pacific înșelător, purtându-i prin ape infestate de monștri și legende care prind viață. Pe parcurs, Moana descoperă adevărul despre moștenirea pierdută de mult a strămoșilor ei, forțând-o să se confrunte nu doar cu amenințările din jurul ei, ci și cu liderul care este destinată să devină.

Premiera: 10 iulie 2026

4. The Invite

Joe (Seth Rogen) și Angela (Olivia Wilde) formează un cuplu aflat la răscruce, dar o simplă cină acasă ar putea pune capăt relației. Din păcate, vecinii de deasupra (Penélope Cruz și Edward Norton) sunt pe cale să sosească la cină, dar probabilitatea este ca lucrurile să se înrăutățească. O comedie cu accente dramatice, pe care chiar merită să o vizionezi.

Premiera: 3 iulie 2026

5. Her Private Hell

Un thriller palpitant cu Charles Melton, Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Dougray Scott în rolurile principale. Prin ceața misterioasă ce pune stăpânire pe o metropolă futuristă, dezlănțuind o entitate enigmatică și mortală, o tânără tulburată își caută tatăl. Drumul ei se intersectează cu cel al unui soldat american pornit într-o odisee cutremurătoare pentru a-și salva fiica din iad.

Premiera: 24 iulie 2026

6. Evil Dead Burn

După moartea soțului ei, o femeie caută alinare la socrii ei. Pe măsură ce aceștia se transformă, unul câte unul, în morți-vii, ea ajunge să descopere că jurămintele pe care le-a făcut în viață dăinuie chiar și după moarte. Un film horror, de neratat de către pasionații genului!

Premiera: 10 iulie 2026

7. Savage House

În Anglia secolului al XVIII-lea, pe fondul unei epidemii de variolă și al revoltei iacobite, Sir Chauncey și Lady Savage pornesc orbește în căutarea unei vieți mai bune. Călătoria lor este marcată de o decadență ironică și de vărsare de sânge. O piesă de teatru cu o satiră sumbră asupra claselor sociale și a puterii. Richard E. Grant, Claire Foy, Sebastian Armesto, Roger Ashton-Griffiths fac parte din distribuție.

Premiera: 3 iulie 2026

Foto: PR

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