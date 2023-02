Celebrități despre care probabil nu știai că au lucrat pentru alte vedete înainte de a deveni faimoase

Astăzi, aceste staruri sunt cunoscute în întreaga lume. Dacă unele vedete își țin trecutul cât mai departe și nu vor să aducă vorba de asta, altele au vorbit deschis despre experiențele lor, dezvăluind că au lucrat pentru diverse vedete înainte de a fi faimoase.

1. Meghan Markle

Sunt puțini cei care știu că înainte de a interpreta celebrul rol din Suits, Meghan Markle a lucrat la un magazin de papetărie din Beverly Hills. A mai predat cursuri de caligrafie, împachetare de cadouri și a scris invitațiile de nuntă pentru Paula Patton și Robin Thicke.

2. Mindy Kaling

În 2001, Mindy Kaling a lucrat la scenariul talk show-ului Late Night with Conan O’Brien. În 2007, actrița a revenit în emisiune, dar de acea dată în calitate de invitată pentru promovarea serialului The Office. „Stagiul aici a fost atât de distractiv”, a declarat Mindy Kaling referitor la experiența trăită.

3. Whitney Houston

Atunci când avea 14 ani, Whitney Houston a pășit în lumea muzicii, făcând backing vocals pentru cântăreața Chaka Khan. John Russell Houston și Cissy Houston, părinții artistei, au făcut și ei același lucru pentru Chaka Khan în anii ’80, iar după ce Whitney Houston a mers la studouri pentru a vedea cum decurg lucrurile, a început și ea să lucreze.

4. Cher

Cu mult înainte să aibă o carieră solo și să lucreze împreună cu Sonny Bono, Cher și el au colaborat cu producătorul Phil Spector. Cântăreața a făcut backing vocals pentru mai multe trupe și artiști consacrați, printre care Darlene Love, The Crystals, Ronettes și Righteous Brothers.

5. Aubrey Plaza

Publicul o cunoaște pe Aubrey Plaza datorită rolurilor din Safety Not Guaranteed, Ingrid Goes West și The White Lotus. În trecut, actrița a lucrat ca internă pentru Lorne Michaels, în departamentul de design de la Saturday Night Live.

6. Sean „Diddy” Combs

Sean „Diddy” Combs a fost stagiar pentru directorul muzical Andre Harrell la compania înființată de el, Uptown Records. Conform Rolling Stone, în 1993 a fost concediat de la casa de discuri, a fondat Bad Boy, iar două decenii mai târziu l-a angajat pe Andre Harell ca vicepreședinte al rețelei sale muzicale, Revolt.

7. Jennifer Garner

În cadrul unei petreceri organizate cu ocazia încheierii episodului din Spin City în care au apărut și Jennifer Garner și Stephen Colbert, actrița mărturisea că nu are un loc de muncă. În acel moment, comediantul i-a propus să o angajaze ca bonă. Ulterior, Jennifer Garner s-a mutat în Los Angeles și jucat în serialul Alias, care i-a adus faima.

8. Candice King

Candice King este recunoscută astăzi pentru rolul din serialul The Vampire Diaries, dar probabil că nu știai până acum cine este vedeta pentru care a lucrat. Ea a fost cântăreață pentru Miley Cyrus în perioada ei de Hannah Montana și a mers cu ea la turneul Best of Both Worlds.

9. Khloé Kardashian

Acum, Khloé Kardashian activează în lumina reflectoarelor, dar în trecut a lucrat în culise, mai exact a fost asistenta lui Nicole Richie. În podcastul Emergency Contact, vedeta a vorbit despre această experiență, care nu a durat foarte mult. „Am fost la școală cu ea. A fost una dintre cele mai bune prietene ale mele în copilărie și am fost foarte apropiate, iar după ce a făcut The Simple Life, avea nevoie de ajutor și eu aveam nevoie de un loc de muncă.”

10. Katie Lowes

Înainte să primească faimosul rol din serialul Scandal creat de Shonda Rhimes, Katie Lowes a lucrat ca dădacă pentru fiul actriței Connie Britton. „Am fost atât de supărată când a primit acest rol. Cred că a fost destul de egoist din partea ei”, a glumit Connie Britton pentru E! News. Katie Lowes a acceptat rolul și a jucat timp de 7 sezoane.

