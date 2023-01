Cupluri de vedete care au acordat mai multe șanse relației lor, dar în final s-au despărțit

Mai multe cupluri de celebrități au trecut pe parcursul relației lor prin provocări. Dacă unele vedete le-au depășit, acordând mai multe șanse poveștii lor de dragoste, altele au realizat că e mai bine să meargă pe drumuri separate.

1. Selena Gomez și Justin Bieber

Selena Gomez și Justin Bieber au avut o relație tumultoasă. În 2010 și-au început relația și în 2011 au apărut pe covorul roșu la petrecerea organizată de Vanity Fair după decernarea Premiilor Oscar. S-au despărțit pentru prima dată în noiembrie 2012, dar la începutul anului 2013 s-au împăcat. În 2016 au ales să facă o pauză până în 2017, când s-au împăcat. În 2018 s-au despărțit definitiv.

2. Megan Fox și Brian Austin Green

În 2004 au apărut primele informații cu privire la relația dintre Megan Fox și Brian Austin Green. În 2006 s-au logodit, dar în 2009 au anulat logodna. În iunie 2010 s-au căsătorit și în 2015 s-au despărțit, fiind aproape de divorț. Brian Austin Green a anunțat în mai 2020 că el și actrița s-au separat la sfârșitul anului 2019. Au împreună trei băieți, pe Noah, Bodhi și Journey.

3. Miley Cyrus și Liam Hemsworth

În 2009, Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei The Last Song. La scurt timp și-au început relația, iar în 2012 s-au logodit. S-au despărțit la un an distanță. În 2016 s-au împăcat, iar atunci artista a fost fotografiată purtând din nou inelul de logodnă. S-au căsătorit în decembrie 2018, în cadrul unei ceremonii discrete. În vara anului 2019 au anunțat că divorțează. În august 2019, actorul a depus actele de divorț, iar în 2020 procesul a fost finalizat.

4. Bella Hadid și The Weeknd

Relația dintre Bella Hadid și The Weeknd a început în 2016. S-au despărtit după un an și jumătate, motivând faptul că aveau amândoi programul încărcat. În noiembrie 2017 au circulat speculații potrivit cărora s-ar fi împăcat și au fost surprinși în ipostaze tandre. În octombrie 2018 au dezvăluit că sunt din nou împreună, dar împăcarea nu a durat mult pentru că în august 2019 s-au despărțit.

5. Zayn Malik și Gigi Hadid

În decembrie 2015, Zayn Malik și Gigi Hadid au dezvăluit că formează un cuplu, însă s-au despărțit în martie 2018. Au fost văzuți luna următoare și au mai fost împreună până în 2019. În acel an, în ianuarie, au pus capăt relației, până în ianuarie 2020, când au decis să își acorde o șansă. În septembrie 2020 au devenit părinți, dar în octombrie 2021 s-au despărțit oficial, după ce a avut loc un conflict violent între artist și mama lui Gigi, Yolanda, aceasta susținând că Zayn ar fi lovit-o, acuzații care au fost negate de muzician.

6. Jenny Slate și Chris Evans

Jenny Slate și Chris Evans au fost prieteni după ce s-au cunoscut în octombrie 2015 pe platourile de filmare de la Gifted. Relația lor a evoluat în direcția unei legături romantice și în iulie 2016 au dezvăluit că sunt împreună. În februarie 2017 s-au despărțit, dar în același an, în luna noiembrie, s-au împăcat. În martie 2018 s-au despărțit din nou. După separare, o sursă a povestit că amândoi au decis să rămână prieteni.

7. G-Eazy și Halsey

Colaborarea din 2017 pentru piesa Him and I i-a adus împreună pe Halsey și G-Eazy. În septembrie 2017 au confirmat că formează un cuplu. Au apărut împreună la diverse evenimente, iar în 2018 au anunțat că se despart. Tot în acel an s-au împăcat, în iunie 2018 făcându-și apariția pe covorul roșu la MTV Movie & TV Awards. Cu toate astea, Halsey a postat în iulie 2018 un mesaj pe Instagram în care spunea că s-a despărțit de rapper.

8. Brooklyn Beckham și Chloë Grace Moretz

Cu mult timp înainte să se căsătorească cu Nicola Peltz, Brooklyn Beckham a fost împreună cu Chloë Grace Moretz. S-au cunoscut în 2014 la Paris Fashion Week, iar confirmarea relației lor a venit în 2016, după ce și-au făcut debutul în calitate de cuplu la premiera filmului Neighbors 2: Sorority Rising în Los Angeles. S-au separat la câteva luni, însă la începutul anului 2017 s-au împăcat. După un an s-au despărțit.

9. Khloé Kardashian și Tristan Thompson

Khloé Kardashian și Tristan Thompson și-au început relația în 2016, iar după un an au dezvăluit că așteaptă primul lor copil împreună. În februarie 2019 s-au despărțit, când s-a aflat că el a înșelat-o pe Khloé cu Jordyn Woods. În 2020 au mai acordat o șansă relației lor, iar la începutul lui 2021 s-au logodit în secret. Situația s-a schimbat între ei când a apărut vestea că Tristan va avea un copil cu o altă femeie, la câteva zile după anunțul că el și Khloé vor mai avea un copil cu ajutorul unei mame surogat. Cei doi aveau deja în plan să devină din nou părinți în momentul izbucnirii scandalului. Deși s-a spus că l-ar fi iertat, nu s-au împăcat.

10. Rachel Bilson și Hayden Christensen

Povestea de dragoste dintre Rachel Bilson și Hayden Christensen a început în 2007 pe platourile de filmare de la pelicula Jumper, iar în 2008 s-au logodit. În 2010 s-au despărțit din cauza distanței între ei și au anulat logodna. După câteva luni, s-au împăcat și relația lor a mai durat câțiva ani. În 2014 au devenit părinții unei fetițe, pe nume Briar Rose, dar în 2017 s-au despărțit definitiv.

Citește și:

10 perechi de pe ecrane care au o relație de prietenie în viața reală

Foto: Arhiva ELLE, PR, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro