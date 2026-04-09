După ce a câștigat Power Couple sezonul 3, Oase revine la Antena 1. În ce emisiune va apărea și ce rol va avea: „Mă bucur enorm că fac parte din acest proiect nebun”

Oase și logodnica lui, Maria Pitică, au fost desemnați câștigătorii sezonului 3 de la Power Couple România.

Oase revine la Antena 1

După ce a câștigat Power Couple sezonul 3, Oase revine la Antena 1 cu un rol important în emisiunea prezentată de Denise Rifai.

O întâlnire de două ore care va face ca după amiazele telespectatorilor să fie cu adevărat unele de excepție! Din 20 aprilie, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY începe FURNICUȚELE!

Formatul o va avea la cârmă pe una dintre cele mai cunoscute realizatoare din țară, Denise Rifai și pe două personaje extrem de curioase, pline de veselie și stare de bine – furnicuțele Scamă și Blană! Cele două vor deveni vocea oamenilor de acasă, adresând întrebări pe care, cu siguranță, cei care vor urmări le au, dar pe care nu au ocazia să le adreseze.

Cei care vor ajunge în platoul emisiunii vor fi nevoiți să răspundă tuturor curiozităților și nu vor putea să se ascundă în fața provocărilor pe care le vor primi.

Aceste teste vor fi lansate de nimeni altul decât Oase, co-prezentatorul formatului, care va pregăti în fiecare zi unele dintre cele mai neașteptate provocări. Ajutorul Furnicuțelor nu va lăsa niciun invitat să stea prea mult pe scaun, ci-l va face să treacă prin probe care îi vor testa diferite aptitudini – toate cu un scop clar: cei care sunt în fața televizoarelor să-i cunoască și într-un mod diferit!

De ce l-au ales Furnicuțele chiar pe Oase? Răspunsul va fi aflat încă din primele ediții – cel care a câștigat sezonul 3 Power Couple a demonstrat că se poate descurca în orice probă și că poate depăși orice teamă pentru a merge până la capăt. Astfel, el poate acum să-i testeze și pe alți curajoși!

„Nu știu exact cum am ajuns și eu la ‘Furnicuțele’… probabil m-au ales după înălțime, fiind mic ca o furnică! Lăsând gluma la o parte, mă bucur enorm că fac parte din acest proiect nebun, unde două Furnicuțe zic ce vor și fac mișto de toată lumea. Pe lângă asta, să o stresez pe Denise Rifai și pe invitați cu niște jocuri pregătite de mine și echipa, este ceva ce oricine și-ar dori. Este un proiect în care mă simt 100% la locul meu și mă bucur că am această ocazie”, spune Oase, înainte de startul difuzărilor!

Câți bani au câștigat Oase și logodnica lui, Maria Pitică, la Power Couple România 2026

Oase și Maria Pitică sunt cei care au demonstrat în marea finală Power Couple 2026 că formează un cuplu solid, după ce au depășit o probă cu multiple dificultăți. Cei doi au câștigat un cec cu suma de 50.289 de euro acumulată în seif. În plus, mai sunt banii obținuți în urma participării în competiția de la Antena 1. Conform surselor mondene, fiecare etapă terminată cu succes le-a adus suma de 3.000 de euro, astfel că pentru cele opt etape jucate au primit 24.000 de euro. În total, Oase și Maria Pitică au câștigat 74.289 de euro la Power Couple 2026.

„Am reușit. Noi suntem Power Couple sezonul 3. Am fost în finală cu două medalii de aur la Olimpiadă. Și noi din Pantelimon. Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat și stau uniți. Cine se aștepta la asta? A fost un drum extraordinar de frumos, o experiență pe care o să o ținem minte toată viața”, au declarat Oase și Maria după ce au câștigat Power Couple.

Citește și:

Ce planuri de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional

