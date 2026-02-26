Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția: „O experiență pe care o să o ținem minte toată viața”

A fost nevoie de comunicare, înțelegere în cuplu, capacitate de adaptare la condiții dificile și multă dorință de câștig! Totul pentru a ridica trofeul Power Couple sezonul 3 și cecul câștigător deasupra capului.

Ce echipe au intrat în finala Power Couple

Semifinala a scos la iveală cât de dificilă este lupta pentru a accede în marea finală. După un sezon plin de probe dificile, tensiuni și strategii bine puse la punct, doar trei cupluri au reușit să ajungă în marea finală.

Simona și Marius Urzică, Adda și Cătălin Rizea, Maria Pitică și Oase, Luiza și Cătălin Zmărăndescu, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică și Andrei Niculae și Claudia Cîrjan au fost cei care au concurat pentru cele trei locuri din finală.

Însă, numai trei cupluri s-au calificat mai departe. Mai exact, este vorba despre Simona și Marius Urzică, Maria Pitică și Oase și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Aceștia au fost finaliștii sezonului trei al emisiunii Power Couple.

Deși Oase și Maria fuseseră eliminați săptămâna trecută, o superputere le-a purtat noroc. Mai exact, este vorba despre cea obținută de Adda și Cătălin Rizea, care spunea următorul lucru: există șansa de readucere în competiție a ultimului cuplu eliminat. Astfel, Maria și Oase au reintrat în cursa pentru marele premiu.

Cine a câștigat sezonul 3 Power Couple

Finala sezonului 3 al emisiunii Power Couple România a fost, așa cum a precizat și prezentatorul Dani Oțil, cea mai dificilă din istoria emisunii. Proba a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și echilibrul emoțional al fiecărui cuplu.

De altfel, la scurt timp de la începerea probei, Sandra Izbașa s-a confruntat cu probleme și a început să tremure puternic. Soțul ei, Răzvan Bănică, a reacționat imediat cu un gest impresionant când și-a văzut soția că suferă, și a decis să abandoneze proba.

„Te iubesc din toată inima mea, banii nu au contat niciodată pentru noi! Iubirea contează. Avem opt minute, iubita mea, i-am dat drumul. Te iubesc din toată inima mea. Nu vreau să te văd că suferi, pentru orice bani din lume, nu vreau să te văd că suferi pentru nimic în lume”, a spus Răzvan Bănică.

Proba a continuat cu celelalte două perechi calificate în finală: Simona & Marius Urzică și Maria Pitică & Oase, care au rezistat mai bine de o oră jumătate. Anotimpurile au trecut iar, anii au adus alte și alte lingouri grele în genți, dar cuplurile formate din Oase și Maria Pitică și soții Urzică au dat dovadă de o putere fizică uriașă, dar mai ales de o rezistență psihică ieșită din comun.

Confruntându-se cu mari probleme, cuplul Simona & Marius Urzică a renunțat, astfel că Maria Pitică & Oase au câștigat trofeul Power Couple sezonul 3 și un cec foarte consistent în valoare de 50.289. euro.

„Am reușit. Noi suntem Power Couple sezonul 3. Am fost în finală cu două medalii de aur la Olimpiadă. Și noi din Pantelimon. Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat și stau uniți. Cine se aștepta la asta? A fost un drum extraordinar de frumos, o experiență pe care o să o ținem minte toată viața”, au declarat Oase și Maria după ce au câștigat Power Couple.

