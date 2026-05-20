Victoria Raileanu, clipe dificile după ce fetița ei de un an a ajuns la spital. Ce diagnostic a primit micuța de la medici: „Mi-a venit să izbucnesc în plâns”

Victoria Raileanu a trecut prin zile dificile după ce fetița sa, Maria, în vârstă de doar un an, a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Actrița a ajuns cu micuța la spital, după ce aceasta a dezvoltat o formă severă de pneumonie care a necesitat internare.

Victoria Raileanu, clipe de coșmar în spital

Problemele au început brusc, iar liniștea familiei a fost dată peste cap într-un timp foarte scurt. Victoria Raileanu a povestit pe rețelele de socializare prin ce a trecut în ultimele zile și a oferit și vești despre starea de sănătate a fiicei sale.

„Marți seara m-am internat cu Maria la Grigore Alexandrescu. A făcut o pneumonie cam brutală și a fost nevoie de internare. Ea e bine acum, și-a revenit miraculos judecând după radiografie' după cum a spus dna dr care a venit la control. A ajuns acasă după ce am făcut schimb cu Adi în spital și apoi cu mama. Dar nu despre Maria vreau să vorbesc (vă mulțumesc anticipat pentru toate gândurile de bine)”, a transmis actrița.

Dincolo de diagnosticul primit de fiica ei, Victoria Raileanu a vorbit și despre emoțiile puternice prin care a trecut în primele ore petrecute la spital. Orele de așteptare, teama și neputința au transformat totul într-o experiență copleșitoare.

„Eu sunt un om care se adaptează ușor, dar până iau decizia să mă adaptez o să mă lupt cu toate armele pe care le dețin ca lucrurile să decurgă așa cum ar putea fi, totuși, în controlul meu. După ce am stat două ore să așteptăm să intrăm la camera de gardă unde am mai stat încă vreo două, eu încă mă așteptam să ne trimită acasă. Mi-a venit să izbucnesc în plâns când ne-au zis că trebuie internare. Maria plânsese deja prea mult. Voiam să o știu acasă, în pătuț, adormită în liniște”, a mărturisit ea.

Actrița a povestit că prima noapte în spital a fost una extrem de dificilă, marcată de oboseală și de tensiunea acumulată.

„A adormit pe la 00:30 în patul din spital din salonul 6. Îmi venea să mușc din fiecare doctor și asistent. Mi se părea că nimeni nu se gândește la copilul meu. Că nu le pasă cu adevărat. Eram pur și simplu extenuată și furioasă. Dar nici despre doctori și asistente nu vreau să vorbesc acum”.

Ce experiență a trăit cu fiica ei

După primele ore grele însă, perspectiva sa s-a schimbat. Victoria Raileanu spune că experiența trăită într-un salon comun alături de alte mame care își îngrijeau copiii bolnavi a făcut-o să privească altfel tot ceea ce se întâmpla în jurul ei.

„A doua zi dimineață (dormisem chiar binișor pe patul ăla de spital, lângă Maria) mă obișnuisem deja cu ideea. A fost prima dată când m-am uitat la celelalte mame din salon. Fiecare, cu puiul ei bolnăvior în brațe. Alte finite femei care pentru puii lor mută lumea din loc dacă e nevoie. Nu știu dacă realizați câtă frică poate încăpea într-o mamă când copilul ei nu e bine. Dar și câtă forță poate încăpea într-o femeie care trebuie să își ducă copilul sănătos acasă. Nu există forță mai mare! Indiferent de vârstă. Indiferent de boală. Mă simt norocoasă că am împărțit trei nopți cu femeile astea. Dna dr a vrut la un moment dat să ne mute într-un salon cu mai puține persoane. N-am vrut. I-am mulțumit frumos. Eu mă obișnuisem și îmi plăcea cu fetele astea. Le doresc tuturor să își ducă copilașii sănătoși acasă și să nu mai calce prea curând într-un spital”, a scris actrița.

La final, Victoria Raileanu a transmis că Maria este acum acasă și se recuperează, după zilele care au pus familia la grea încercare.

