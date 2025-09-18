Victoria Raileanu, dezvăluiri emoționante despre provocările maternității după al doilea copil: „Simți presiunea”

Victoria Raileanu vorbește despre provocările maternității după al doilea copil. Actrița, care îl are pe Carol dintr-o căsnicie anterioară și care a devenit mamă din nou vara trecută, a mărturisit că viața de părinte nu este întotdeauna ușoară și vine cu presiuni neașteptate.

Victoria Răileanu, despre provocările vieții de mamă

Pe contul său de Instagram, Vichi a discutat despre transformările prin care trec mamele și despre dificultățile la aproape doi ani de la naștere. Ea a recunoscut că a simțit presiunea de a reveni rapid la forma fizică anterioară sarcinii și că a fost supusă unui sentiment de judecată.

„Corpului unei femei îi ia doi ani să revină din punct de vedere hormonal la ce a fost înainte de sarcină. E un subiect tabu despre care nu prea se vorbește pentru că nu e pretty (…) Simți presiunea. Te simți judecată. Vrei să fii ca înainte cât mai repede. Eu am învățat să am răbdare cu asta. M-au ajutat și oamenii cu care am lucrat atunci când am reînceput munca și simțeam că-mi vine să intru în pământ că nu sunt ca înainte”, a scris actrița.

De asemenea, Vichi a recunoscut că există momente de oboseală extremă, când parcă totul pare copleșitor și chiar izbucnește în lacrimi din nimic. Ea a învățat să fie mai blândă cu sine și le-a transmis și celorlalte mame că astfel de experiențe sunt normale.

„Ajută mult să știi că nu ești singura căreia i se întâmplă blank-urile, lipsa de inspirație, de idei, de creativitate, oboseala, plânsul din nimic, lipsa de chef pentru curățenie, mâncare sau socializare. E ok! Nouă, femeilor, ni se cer multe. Multe deodată. Trebuie să știm și să ne mai reamintim că e super omenește să o dăm de gard din când în când”, a mai transmis Vichi Raileanu.

Într-un interviu acordat recent, actrița a vorbit despre cum a perceput fiul ei că acum are o soră și cum se înțelege cu cea mică.

„Maria a fost din prima super acceptată. Carol o iubește la nebunie, o pupă într-una, o sufocă de iubire, totul e minunat acasă, nu am avut niciun moment de gelozie până acum”, a povestit actrița pentru Click.

Cum și-a revenit după naștere

Victoria Răileanu recunoaște că nu îi este ușor cu doi copii, în special pentru că fiica ei, Maria, este așa micuță, dar se declară extrem de fericită.

„Îmi merge absolut minunat. S-au cam acumulat nopțile nedormite și suntem cam obosiți în perioada asta, dar nu putem să ne plângem, pentru că Maria este un copil extrem de liniștit, este foarte drăguță și delicată, ne-am întregit”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Deși născuse cu numai câteva luni în urmă, vedeta și-a recăpătat foarte repede silueta de invidiat.

„Am slăbit foarte repede pentru că în primele două luni de la naștere nu am avut timp să mănânc aproape nimic și am ajuns foarte repede la aceleași kilograme de la care am plecat”, a mai spus ea.

Foto: Instagram

