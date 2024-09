Victoria Raileanu, confesiuni despre rolul de mamă. Prin ce provocări a trecut actrița: „Multe momente de panică…”

În prezent, Victoria Raileanu este căsătorită cu Adrian Ștefănescu. În luna iunie a anului 2024, actrița și soțul ei au devenit părinții unei fetițe. Vedeta și fostul ei partener de viață, Conrad Mericoffer, au divorțat în secret în 2019, după șapte ani de căsnicie, însă informația s-a aflat abia în vara anului 2020, când actrița a recunoscut că ea și actorul s-au separat. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Carol.

Recent, Victoria Raileanu a dezvăluit prin ce momente dificile a trecut după ce a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a întâmpinat clipe de panică atunci când fiul ei, Carol, se confrunta cu probleme de sănătate.

„Am avut mai multe momente de panică cu Carol, când era bolnăvior, de obicei. Aceste aspecte mă speriau cel mai tare. Dar, pentru a rămâne în zona amuzantă, îmi aduc aminte prima băiță. Copilul urla, eu și tatăl lui încercam să îi facem baie, eram speriați, și mama, în ușa băii, care ne filma și eu strigam la ea: Nu mai filma, nu e de filmat, nu e nimic amuzant. Acum când mă gândesc… Bineînțeles că eram doi speriați peste copil acolo. Îl ridicam, îl săpunam, îl băgam din nou în apă. Era ceva de râsul curcilor, efectiv.

Nu am fugit cu el la spital la primul plâns, nu sunt panicoasă de felul meu. Într-adevăr, când este bolnav, încă am așa… Cu febra și când îi este rău, varsă. Acolo sunt două lucruri pe care nu am știut de la început să le gestionez. Noi nu am fugit niciodată, la primul simptom, la spital. Tatăl meu este medic și știu că nu trebuie să mă panichez imediat”, a spus Victoria Raileanu pentru spynews.ro.