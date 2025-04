Jon Bon Jovi sărbătorește 36 de ani de căsnicie cu soția sa, Dorothea. Ce a transmis artistul la un an după dezvăluirea infidelității sale

Jon Bon Jovi a sărbătorit 36 de ani de căsnicie alături de soția sa, Dorothea Hurley, postând marți un omagiu emoționant pe contul său de Instagram.

Jon Bon Jovi și Dorothea Hurley au împlinit 36 de ani de căsnicie

Solistul trupei Bon Jovi, în vârstă de 63 de ani, a publicat o fotografie veche cu el și Dorothea, alături de o imagine cu 36 de trandafiri roșii, într-o vază de sticlă, simbolizând anii petrecuți împreună. Într-o altă imagine, cuplul apare zâmbind în aer liber – el poartă un costum albastru, iar ea o rochie albă fără bretele și mănuși asortate.

Artistul a inclus și o fotografie cu faimosul Graceland Wedding Chapel din Las Vegas, locul unde și-au unit destinele în 1989. În descriere, artistul a scris pentru cei 2,4 milioane de urmăritori ai săi: „36 de trandafiri pentru 36 de ani minunați. La mulți ani, iubirea mea…”.

Cuplul are împreună patru copii: Stephanie (31 de ani), Jesse (30), Jake (22) și Romeo (21). Anul trecut, într-un interviu pentru People, Jon Bon Jovi a recunoscut că nunta lor a fost o surpriză pentru toți: „Eram în Los Angeles, în turneul New Jersey, și i-am spus logodnicei mele de atunci: ‘Am o idee. Hai acum în Vegas.’ Și am făcut-o. Șoferul de taxi ne-a fost martor.”

Reacțiile apropiaților nu au fost inițial favorabile: „A șocat pe toată lumea – trupa, managerii, părinții, avocații. Toți. E păcat, pentru că ar fi trebuit să fie un moment frumos, dar unii au încercat să ni-l ia. Până am spus: ‘De ce trăim viețile noastre pentru altcineva?’ Iar acum, după 35 de ani, suntem încă împreună.”

Artistul și-a recunoscut infidelitatea

Tot în 2023, artistul a vorbit deschis pentru The Independent despre infidelitate, declarând: „Nu am fost un sfânt. Toate clișeele rock se aplică. Dar n-am fost atât de prost încât să distrug viața de acasă.” El a adăugat că succesul căsniciei lor se datorează „unei admirații reciproce și norocului de a fi crescut împreună.”

Melodia Bed of Roses din 1993 exprimă regretele față de greșelile din trecut, iar în documentarul Michael Strahan x Jon Bon Jovi: Halfway There, el a spus: „Sunt Jon Bon Jovi. Au fost o sută de fete în viața mea. Dar dacă crezi că aș risca totul pentru un impuls de ego… ar fi o prostie.”

După interviul pentru The Independent, Jon a participat la premiera documentarului Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, unde Dorothea nu a fost prezentă. Ulterior, s-a aflat că soția lui fusese infectată cu COVID, dar se recuperase bine.

Cei doi s-au cunoscut în 1980, când erau elevi la Sayreville War Memorial High School, în New Jersey. Artistul a declarat că a fost imediat atras de Dorothea, iar ea a glumit spunând: „Am un talent. Îmi dau seama de potențial. Și e drăguț. Da, recunosc, sunt superficială!”

Jon a încheiat spunând: „Ne bucurăm unul de celălalt și nu ne-am lăsat prinși de capcanele celebrității. Am văzut ce face faima cu unii, dar noi n-am uitat cine suntem. Eu doar scriu cântece. Sunt foarte bun la asta. Atât.”

Fiul lor, Jake, s-a căsătorit anul trecut cu actrița Millie Bobby Brown, cunoscută din „Stranger Things”, într-o ceremonie privată la care Jon a fost prezent.

