Jon Bon Jovi a salvat viața unei femei care voia să se arunce de pe un pod din Nashville. Imaginile cu artistul au devenit virale

Departamentul de Poliție Metropolitan Nashville a dezvăluit recent o înregistrare video surprinsă de camerele de supraveghere de pe Podul Pietonal John Seigenthaler. În videoclipul de pe YouTube, care a fost între timp șters de pe platformă, îl putem vedea pe Jon Bon Jovi apropiindu-se de femeia care voia să se arunce de pe pod. După câteva minute petrecute împreună, artistul și o altă persoană au ajutat-o pe femeie să se îndepărteze de marginea podului și să ajungă într-o zonă mai sigură. Bon Jovi a continuat să vorbească cu femeia aflată în pericol înainte de a pleca împreună din zonă.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. „It takes all of us to help keep each other safe,”–Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM