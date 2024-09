Selena Gomez, dezvăluiri dureroase despre imposibilitatea de a avea copii biologici: „Am ținut doliu”

Într-un nou interviu acordat revistei Vanity Fair, Selena Gomez a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă în viitor, mărturisind că nu poate susține o sarcină.

„Nu am mai spus asta până acum… dar, din păcate, nu pot să duc o sarcină. Am multe probleme de sănătate care ne-ar pune atât mie, cât și copilului, viața în pericol. A fost o veste pentru care a trebuit să țin doliu.”