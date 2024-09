Ashley Tisdale a devenit mamă pentru a doua oară. Actrița a dezvăluit prima imagine cu fetița sa

Ashley Tisdale și Christopher French au devenit părinți pentru a doua oară. Vestea cea mare a fost dată chiar de către actrița în vârstă de 39 de ani, care a postat pe contul său de Instagram o fotografie alb-negru cu mâna fiicei sale, Emerson Clover French.

Ashley și Christopher mai au împreună o fiică în vârstă de trei ani. Tisdale și-a anunțat sarcina în luna martie, când a postat pe contul său de Instagram câteva imagini în care își dezvăluia burtica în creștere.

„Abia așteptăm să te întâlnim,” a scris Tisdale în descrierea imaginilor în care apărea alături de French și de fiica lor, Jupiter. „Să începem!” a comentat compozitorul la postarea soției sale. „Te iubesc. Putem face asta, lol.”

Ashley Tisdale și Christopher French formează un cuplu din 2012. El a cerut-o în căsătorie în 2013, iar cei doi au ajuns la altar un an mai târziu.

În februarie 2023, actrița a vorbit despre fiica sa Jupiter, mărturisind că îi seamănă foarte mult.

„Cred că are personalitatea mea încă de când s-a născut. Cu siguranță seamănă cu soțul meu, dar cu siguranță are personalitatea mea. Expresiile ei și modul în care spune lucrurile și toate aceste lucruri mărunte. La început am zis: ‘Doamne, nu seamănă deloc cu mine’. Eram la modul: ‘Tocmai te-am avut în burtă atât de mult timp și cum de nu semeni cu mine?’ Dar apoi am zis: ‘Oh, ești atât de eu. Nici măcar nu este amuzant'”, a declarat Tisdale pentru PEOPLE.