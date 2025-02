Millie Bobby Brown, declarații rare despre relația cu soțul său, Jake Bongiovi: „Primul bărbat pe care l-am iubit”

Într-un nou interviu acordat publicației Vanity Fair, Millie Bobby Brown a vorbit extrem de deschis despre relația cu soțul său, Jake Bongiovi, explicând de ce a luat decizia de a se căsători la o vârstă atât de fragedă. Actrița din Stranger Things și Jake, fiul lui Jon Bon Jovi, aveau 20 de ani, respectiv 22 de ani, când și-au unit destinele, în luna mai a anului trecut.

Actrița a vorbit, de asemenea, despre ceea ce a învățat în cele opt luni de căsnicie, spunând pentru Vanity Fair că „a iubi pe cineva și a fi îndrăgostit sunt două lucruri diferite.”

„Cred că am iubit multe persoane cu care am fost, așa cum îmi iubesc prietenii. Dar el este primul bărbat pe care l-am iubit și de care am fost îndrăgostită”, a spus Millie Bobby Brown despre soțul ei, Jake Bongiovi. „Dacă nu suntem pe deplin implicați, atunci care mai e rostul? Trebuie să fim, și mereu am fost.”