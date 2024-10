Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, imagini emoționante de la nunta de vis din Italia

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au împărtășit pe rețelele de socializare primele imagini de la frumoasa lor nuntă, după ce s-au căsătorit în secret în luna mai. Cuplul și-a sărbătorit uniunea la Villa Cetinale din Italia, iar fotografiile surprind momente magice din ziua lor specială.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au împărtășit imagini inedite de la nunta lor

Millie Bobby Brown, actrița din „Stranger Things”, în vârstă de 20 de ani, a strălucit într-o rochie personalizată de Galia Lahav, în timp ce cuplul și-a rostit jurămintele sub un arc de flori. „Pentru totdeauna și mereu, soția ta”, a scris fondatoarea Florence by Mills în descrierea postării sale. La rândul său, Jake Bongiovi, de 22 de ani, a adăugat „Pentru totdeauna și mereu, soțul tău” în postarea sa, care includea și un moment emoționant alături de tatăl său, Jon Bon Jovi.

Un alt detaliu surprinzător din pozele de la nuntă a fost faptul că Matthew Modine, colegul lui Millie din „Stranger Things” și un nume de referință la Hollywood, a fost cel care a oficiat ceremonia. Fanii au reacționat imediat: „Nu pot să cred că Matthew a oficiat nunta, o să plâng”, a scris un urmăritor.

Millie Bobby Brown a impresionat în rochia sa de la Galia Lahav, completată de un voal delicat de la Monvieve, care se asorta perfect cu modelul detaliat al rochiei. Actrița a optat pentru un look simplu, purtând bijuterii minimaliste și machiaj discret, iar pentru petrecerea de seară s-a schimbat într-o elegantă rochie de satin, cu umerii dezgoliți.

Jake Bongiovi a purtat un sacou de smoking alb, combinat cu pantaloni negri, o cămașă albă impecabilă și un papion negru, completând un look sofisticat. Acum ceva timp, Jon Bon Jovi a confirmat că va cânta la nuntă, menționând entuziast acest detaliu pe covorul roșu la gala MusiCares Person of the Year 2024.

Într-o apariție pe BBC’s „The One Show”, Jon Bon Jovi a vorbit despre căsătoria fiului său, spunând: „Sunt extraordinari. A fost o nuntă mică de familie, iar mireasa a arătat superb, iar Jake e mai fericit ca niciodată”.

După ceremonia lor intimă, cei doi au fost văzuți bucurându-se de timp prețios în Hamptons, purtând cu mândrie verighetele.

Pe 30 mai, Millie Bobby Brown a împărtășit o privire mai atentă asupra inelului său într-un video pe Instagram, iar pe 3 iunie, cei doi au sărbătorit statutul lor de proaspăt căsătoriți la Universal Studios din Florida, unde Millie a purtat pantaloni scurți cu inscripția „wifey” și o pălărie cu mesajul „wife of the party”.

Detalii despre nunta din Italia

Într-un interviu din septembrie 2023, Millie Bobby Brown a dezvăluit că amândoi s-au implicat activ în planificarea nunții.

„Nu a fost deloc stresant pentru mine. Jake a fost foarte implicat și foarte de ajutor în tot acest proces”, a spus ea.

Despre relația lor, Millie a mărturisit într-un interviu din The Sunday Times că a știut imediat că Jake este „alesul”:

„După ce ne-am întâlnit, am știut că nu vrem să ne mai despărțim. Uneori, nu poți explica de ce cineva este ‘persoana potrivită’, pur și simplu știi că vrei să-ți petreci restul vieții alături de acea persoană”.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au stârnit pentru prima dată zvonurile despre o relație în iunie 2021, când au postat o poză împreună într-o mașină.

Foto: Arhiva ELLE

