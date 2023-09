Sfaturi de dating pe care ți le-ai da ție, cea de acum 20 de ani, dar îți sunt foarte utile și în prezent

Atunci când privești în urmă, la experiențele tale amoroase, devii foarte critică cu tine? Te cerți, te blamezi, îți zici că nu ai fost în stare, că alegi prost partenerii, că nu ai avut deloc noroc? Oare de asta are nevoie femeia de acum 5-10-15-20 de ani? Ai suferit, ai fost rănită și te rănești suplimentar și tu cu această abordare. Blândețea, acceptarea, înțelegerea, o îmbrățișare imaginară a tinerei de atunci ar fi mult mai hrănitoare. Atât ai știut să faci la momentul respectiv. Poate că ți-ar fi prins bine niște sfaturi de dating pe care oricum nu ai siguranța că le-ai fi urmat. Dar un dialog interior, tu cu tine, poate aduce chiar și acum lecții prețioase desprinse din cele trăite.

Nu te neglija

Da, tinzi să te pliezi pe stilul de viață al partenerului, să ieși mai mult cu prietenii lui. Dar nu uita și de ai tăi. Menține relațiile de prietenie, ieșiți cu toții sau doar tu cu cei dragi ție dacă partenerul evită și se simte mai bine cu amicii lui. Urmărește-ți obiectivele profesionale, dezvoltă-ți hobby-urile. Nu înseamnă că îți lași relația pe locul 100, ci cu atenție se poate crea un echilibru. Discută cu partenerul care sunt și nevoile lui și în ce mod se pot împleti cu nevoile tale.

Atenție la fuziune

Sunt anumite credințe despre relații care intră în conflict cu individualitatea. O relație fuzională, în care tu doar trăiești și acționezi pentru relație va sufoca nu doar conexiunea dintre voi doi, dar și conexiunea cu propria ta persoană.

Cine face efort?

O relație nu poate fi menținută doar de unul dintre voi. Atunci când unul singur sprijină relația și trage de ea, în final va obosi și totul se prăbușește. Fie că tu faci asta sau partenerul. Uită-te la accentele tale de îndreptățire, la felul în care nu depui efort pentru relație. Sau uită-te la străduința excesivă de a face lucrurile să meargă. Da, o relație se încheie indiferent cât de mult te chinui tu, căci pentru o relație este nevoie de doi.

Valorile comune

Treci cu vederea, îți zici că nu e atât de important să fiți pe aceeași lungime de undă cu absolut tot. În momentele dificile, când relația poate fi în pericol, tocmai principiile și valorile comune îi dau rezistența și vă împiedică să faceți alegeri dăunătoare.

Dă-i timp…

… dar atenție cât. Este ok să ai răbdare, să nu vrei să pui presiune pe partener. Ai grijă ca această răbdare să nu se transforme în ani investiți, iar rezultatul final să fie același: neasumarea lui.

Lupta pentru putere e distructivă

Cine are dreptate, cine știe mai bine, cine controlează relația, cine câștigă. În dinamica aceasta se pierde din vedere tocmai relația și ce e mai bine pentru ea. Nu discutăm despre supremație, ci despre negociere. Iar cheia este din nou de a vă vedea și înțelege nevoile și de a găsi o cale să le armonizați.

Nu te crampona de vârstă

Societatea vine cu un plus de presiune de care nu ai nevoie. Că până la vârsta x trebuie să te măriți, până la vârsta y să faci un copil, să te realizezi profesional etc. Fiecare persoană are parcursul ei personal și e minunat să fie așa. La fel și relația are propriul parcurs cu care e important ca voi să fiți confortabili, nu cei din jurul vostru.

Oamenii se schimbă

Dar nu la modul la care te gândești. Pe măsură ce timpul trece oamenii se transformă, inclusiv tu. Și te poți trezi într-o zi că nu îți mai place de partenerul tău, de cine este el acum sau de cine ești tu lângă el. Sau că evoluția voastră individuală v-a adus în zone total diferite, care nu se mai întâlnesc. O altă capcană a schimbării este aceea de a aștepta și spera ca el să devină bărbatul pe care ți-l dorești și de care e foarte departe acum.

Nu uita de standarde

Care sunt standardele tale în relație? Prin ce tipuri de comportamente sunt nevoile tale împlinite și ca atare aceste standarde satisfăcute? Cât de des și de ce ai lăsat jos acele standarde sau ai uitat de ele? Care a fost consecința acestui lucru?

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro