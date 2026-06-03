Ringier se alătură SPUR, o coaliție a editorilor de presă, pentru a defini utilizarea conținutului editorial de inteligența artificială

Ringier se alătură Coaliției SPUR, pentru a contribui la definirea viitorului utilizării conținutului editorial, de inteligența artificială

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  de  ELLE.ro
Ringier se alătură SPUR, o coaliție a editorilor de presă, pentru a defini utilizarea conținutului editorial de inteligența artificială

Ringier s-a alăturat SPUR Coalition (Standards for Publisher Usage Rights), o coaliție non-profit a editorilor de presă, ai cărei membri fondatori includ BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Mediahuis, Sky News și Telegraph Media Group. Misiunea acesteia este de a modela cadrul tehnic și comercial care le permite editorilor și companiilor media, în calitate de deținători ai drepturilor de proprietate intelectuală, să controleze și să monetizeze modul în care aplicațiile de inteligență artificială generativă utilizează conținutul lor.

Ringier, alături de BBC, Financial Times sau Sky News

Anunțul a fost făcut în cadrul celui de-al 77-lea Congres Mondial al Presei (World News Media Congress), desfășurat la Marsilia, unde SPUR a primit 30 de noi membri, extinzând coaliția la 36 de editori și organizații afiliate. Aceasta reprezintă cea mai importantă extindere a coaliției de la lansarea sa publică, la sfârșitul lunii februarie, și reflectă un efort coordonat la nivel global al editorilor de a prelua controlul asupra modului în care sistemele de inteligență artificială interacționează cu jurnalismul.

Ringier se alătură coaliției în calitate de membru standard, colaborând alături de membrii fondatori ai SPUR – BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media Group și Mediahuis – pentru a susține prioritățile tehnice, strategice și de reprezentare ale organizației.

Un element central al acestei inițiative îl reprezintă standardul de telemetrie (urmărirea utilizării), o infrastructură tehnică menită să permită editorilor să monitorizeze în timp real modul în care sistemele AI utilizează conținutul lor și să se asigure că această utilizare este transparentă și compensată în mod echitabil. SPUR estimează lansarea acestui standard în perioada următoare.

O abordare unitară, în toate piețele

„Pentru cele aproape 100 de branduri media ale noastre din 11 țări, jurnalismul de calitate se bazează pe protejarea integrității proprietății noastre intelectuale. Asigurând participarea tuturor companiilor media Ringier la Coaliția SPUR, ne garantăm un loc la masa la care sunt create standardele tehnice ale viitorului. Acest lucru le permite redacțiilor noastre locale să beneficieze de avantajele inovațiilor în domeniul inteligenței artificiale, protejând în același timp conținutul nostru și asigurând că utilizarea acestuia de către platforme terțe rămâne transparentă și este monetizată în mod echitabil”, a declarat Ladina Heimgartner, Head Media Ringier AG și CEO Ringier Medien Schweiz.

„Inteligența Artificială nu cunoaște granițe, iar cadrul prin care protejăm jurnalismul digital nu ar trebui să le cunoască nici el. Prin integrarea tuturor brandurilor media internaționale ale Ringier în Coaliția SPUR, putem implementa un standard coordonat la nivel global în toate piețele în care activăm. Această forță colectivă garantează că, indiferent dacă un material jurnalistic este publicat în Europa Centrală și de Est, Africa sau în alte regiuni, acesta beneficiază de aceeași protecție oferită de standardul de telemetrie utilizat de cele mai importante organizații media din lume”, a explicat Michael Moersch, CEO Ringier Media International.

Ringier devine parte a coaliției, alături de o nouă generație de organizații fondatoare, afiliate, membre standard și asociate din intreaga lume, toate unite de obiectivul comun de a contribui la stabilirea unor condiții echitabile pentru industria media.

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