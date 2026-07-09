Jonathan Anderson rescrie codurile Dior Couture

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După debutul său la Dior, Jonathan Anderson continuă să contureze identitatea casei într-o manieră personală. Noua colecție couture FW26/27 nu încearcă să rescrie arhiva Dior, ci să o privească dintr-o perspectivă nouă, în care construcția pieselor este mai importantă decât efectul spectaculos.

Cea mai evidentă transformare privește celebra Bar Jacket, creată de Christian Dior în 1947. Anderson păstrează ideea de feminitate care definește casa, însă renunță la structura rigidă și la corsetarea siluetei. În locul liniilor precise apar drapaje, pliseuri și volume fluide, care urmăresc corpul într-un mod firesc și oferă întregii colecții o lejeritate neașteptată.

Colecția pornește de la universul artistei americane Lynda Benglis, cunoscută pentru sculpturile sale și pentru interesul constant față de materialitate. Influența sa se vede în pliseurile metalice, drapajele fluide și volumele care par să se formeze firesc, fără rigiditatea specifică croitoriei clasice. În loc să citeze direct lucrările artistei, Jonathan Anderson preia felul în care aceasta explorează forma și îl transformă într-un nou limbaj couture.

Aceeași atenție pentru materiale și texturi se regăsește în întreaga colecție. Broderii inspirate de vegetație, aplicații florale realizate manual, franjuri, tweed-uri reinterpretate și accesorii sculpturale completează ținutele fără să le încarce. Pălăriile create împreună cu Stephen Jones și gențile decorate cu textile indiene vechi sau inspirate din lucrările Lyndei Benglis extind aceeași poveste până la cele mai mici detalii.

„Îmi place la Lynda faptul că există o bucurie spontană în tot ceea ce creează. În același timp, lucrările ei au forță și materialitate”, spune Jonathan Anderson. Această idee traversează întreaga colecție, în care romantismul specific Dior este reinterpretat printr-o abordare mai liberă și mai puțin rigidă a croitoriei.

Poate cea mai interesantă schimbare este însă felul în care Anderson privește feminitatea. În locul unei siluete strict construite, propune haine care însoțesc corpul, nu îl constrâng. Drapajele înlocuiesc structura, iar fluiditatea devine noul element definitoriu al colecției.

Noua colecție confirmă că Jonathan Anderson nu încearcă să schimbe identitatea Dior, ci să o ducă mai departe. Prin reinterpretarea unor coduri emblematice și prin dialogul constant dintre artă, material și know-how, designer-ul propune o viziune contemporană asupra haute-couture-ului, una în care tradiția și experimentul coexistă firesc.

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Foto: Dior, Profimedia

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