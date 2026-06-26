O scurtă istorie a flip-flops-ilor

Puține piese au traversat atât de multe secole fără să-și schimbe esența. De la Egiptul Antic la podiumurile SS26, flip-flops-ii revin într-o interpretare rafinată, care depășește cu mult granițele garderobei de vacanță.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Ad retro Havaianas
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Există puține obiecte vestimentare care au rămas recognoscibile timp de mii de ani. Flip-flops-ii fac parte din această categorie rară. Forma lor simplă, o talpă și o baretă între degete, apare încă din Egiptul Antic, unde sandale similare erau realizate din papirus și fibre vegetale. Descoperiri arheologice sugerează că astfel de modele erau purtate cu peste 4.000 de ani în urmă.

În Asia, povestea continuă prin zori-urile japoneze, sandalele tradiționale purtate alături de kimono. Confecționate inițial din paie de orez și lemn, acestea au influențat direct forma flip-flops-ilor moderni. După cel de-Al Doilea Război Mondial, soldații americani întorși din Japonia au adus modelul în Statele Unite, unde avea să fie adoptat rapid de cultura surf și de stilul de viață californian.

Anii ’50 și ’60 transformă flip-flops-ii într-un simbol al vacanței și al libertății. În aceeași perioadă, în Brazilia apare Havaianas, brand-ul care popularizează modelul la scară globală, inspirându-se chiar din sandalele japoneze tradiționale.

Mult timp, moda de lux a privit flip-flops-ii cu o anumită rezervă. Schimbarea începe însă în anii ’90, când minimalismul promovat de designeri precum Helmut Lang, Calvin Klein sau Jil Sander aduce în prim-plan ideea de simplitate radicală. În deceniile următoare, Phoebe Philo, The Row și generația de designeri preocupați de luxul discret contribuie la redefinirea pieselor considerate cândva exclusiv utilitare.

Astăzi, flip-flops-ii nu mai apar doar în contextul vacanțelor. Pentru SS26, designerii îi reinterpretează în forme care merg de la minimalism pur la variante aproape sculpturale. La Bottega Veneta apar modele supradimensionate din piele împletită, Chloé propune versiuni cu toc kitten heel, Balenciaga explorează proporții tehnice și volume exagerate, iar Proenza Schouler mizează pe finisaje metalizate și linii grafice.

Interesant este că, deși forma de bază a rămas aproape neschimbată de milenii, interpretările continuă să evolueze. Există flip-flops cu platformă, cu toc, din satin, piele exotică sau materiale tehnice, dar și modele care păstrează fidelitatea față de originalul lor extrem de simplu. Tocmai această flexibilitate explică longevitatea lor.

Dacă în trecut reprezentau relaxarea absolută, astăzi funcționează și ca un exercițiu de styling. Se poartă cu costume lejere, pantaloni largi din in, rochii minimaliste sau fuste fluide, aducând acea notă de nonșalanță pe care moda o caută constant. După mai bine de patru milenii, flip-flops-ii rămân una dintre cele mai democratice și mai rezistente invenții din istoria modei.

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Foto: Profimedia, Instagram

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