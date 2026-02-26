Jil Sander FW26: Precizie, tensiune, detaliu

La Milano, Simone Bellotti a prezentat colecția FW 2026, continuând direcția începută sezonul trecut, când a lucrat prin reducere și purificare a siluetei. Acum schimbă registrul. „Sezonul trecut a fost despre eliminare. De data aceasta m-am întrebat dacă ceva considerat superfluu poate deveni esențial”, a explicat el.

Inspirat de fotografiile alb-negru ale lui Anders Petersen realizate în Café Lehmitz, Bellotti introduce o ușoară deformare a liniilor clasice: gulere care par să cadă spre spate, umeri ușor deplasați, jachete care nu se așază perfect pe corp. Costumele rămân precise, dar proporțiile sunt discret destabilizate.

Apar jachete și paltoane cu tăietură curbată care încadrează torsul, fuste cu betelii asimetrice sau cu deschideri arcuite pe un singur picior. Multe intervenții sunt vizibile în partea din spate a pieselor – șlițuri, adaosuri de volum, cusături aparente albe care lasă construcția la vedere.

Paleta cromatică rămâne fidelă codului casei: negru, gri, bej, bleumarin profund. În schimb, materialitatea devine mai variată, cu contraste între suprafețe mate și lucioase, între lână structurată și țesături fluide.

Bellotti a descris colecția ca fiind „măslina dintr-un martini”, adică exact acel detaliu în plus care schimbă echilibrul fără să modifice rețeta de bază. Sub aceste ajustări calculate, fundația rămâne solidă: tailoring riguros, paltoane bine construite și o direcție clară în zona de încălțăminte, de la cizme din piele întoarsă cu aspect ușor uzat la pantofi decupați în spate.

FW26 nu rescrie identitatea Jil Sander, ci o tensionează fin. Minimalismul rămâne prezent, dar nu mai este complet previzibil.

Foto: Profimedia, Jil Sander

